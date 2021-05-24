Литва призывает своих граждан покинуть Беларусь и не ехать туда

Министерство иностранных дел Литвы "настоятельно рекомендовало" своим гражданам не посещать Беларусь, а также покинуть страну. Об этом говорится в заявлении МИД Литвы.

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"Принимая во внимание события 23 мая, когда пассажирский самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, был принудительно посажен возникла угроза безопасности и жизни людей", – говорится в заявлении.

Delfi.lt пишет, что в Сейме Литвы также рассматривают возможность заморозки экономических отношений с Беларусью. В частности, речь идет о запрете для Беларуси пользоваться услугами порта в Клайпеде, а также железным дорогами.

"Это показывает важность Литвы как транзитной страны в торговле Беларуси с Западом. Однако реэкспортируемые товары не создают большой ценности для экономики Литвы. Благодаря этому сокращение литовского экспорта в Беларусь не окажет существенного прямого влияния на ВВП Литвы", – говорит глава бюджетно-финансового комитета Сейма Миколас Маяускас.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта сняли сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему угрожает как минимум максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

В Ryanair заявили, что об "угрозе на борту самолета", из-за которой его посадили в Минске, сообщили диспетчеры Беларуси.

В МИД Беларуси назвали "воинственными" заявления европейских стран.

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Станислав Стороженко

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