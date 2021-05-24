Угон самолета режимом Лукашенко. Евросоюз вызвал посла Беларуси

Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей (EEAS) Стефано Саннино вызвал посла Беларуси в Европейском союзе Александра Михневича. Об этом сообщает пресс-служба EEAS.

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Как отмечается, Михневича вызвали по просьбе высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, чтобы осудить недопустимый шаг беларусских властей, которые вынудили гражданский самолет совершить экстренную посадку в Минске и задержали его пассажира – независимого беларусского журналиста и активиста Романа Протасевича.

Посла Михневича проинформировали о решительном осуждении институтами ЕС и государствами-членами ЕС насильственного акта, которым власти Беларуси поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа.

Генсек Саннино передал позицию ЕС о том, что возмутительные действия беларусских властей представляют собой очередную вопиющую попытку заставить замолчать все голоса оппозиции в стране, и потребовал немедленного освобождения Протасевича.

В EEAS добавили, что вчерашний неприемлемый акт будет поднят сегодня, 24 мая, на заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия этих действий, включая возможные меры против виновных.

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Наталия Медведева

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