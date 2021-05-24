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Литва не будет принимать авиарейсы, проходящие над Беларусью

24.05.2021, 16:09
Литва не будет принимать авиарейсы, проходящие над Беларусью - Фото
Ингрида Шимоните (Фото – Valda Kalnina, EPA)

Литва не будет принимать и отправлять рейсы, маршрут которых проходит над Беларусью. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает Delfi.

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Запрет вступает в силу в 00:00 25 мая 2021 года. Решение принято ради безопасности путешественников, заявила Шимоните.

"Любые полеты в Литву и из нее через Беларусь запрещены", – заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил в совете ЕС запретить беларусским авиакомпаниям летать в Евросоюз и внести авиакомпанию Белавиа в четвертый пакет санкций. По его словам, другие страны ЕС также поддерживают эту идею.

Денис Юдин
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беларусь литва авиасообщение Ингрида Шимоните
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