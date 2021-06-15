"Лукашенко мстит". В Литве заявили, что Беларусь использует мигрантов из Ирака как оружие

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии "как оружие против Литвы". Об этом он сказал в комментарии Financial Times.

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"Они проверяли средства, проверяли методы, а теперь используют их в качестве оружия", – сказал Ландсбергис.

По словам главы МИД Литвы, Беларусь была вовлечена в "гибридную атаку против Европы". Режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко "соблазняет мигрантов пакетными сделками" от государственного туристического агентства, которые включают рейсы из Багдада или Стамбула, а также поездки до литовской границы.

"Это вооруженная миграция, которая прямо нацелена на Литву. Причина? Довольно легко догадаться. Мы откровенны, мы прикрываем основных лидеров оппозиции", – говорит он.

По словам Франака Вячорки, советника лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской, "задача Лукашенко сейчас – отомстить",

"У него настолько ограниченные возможности для мести, что он пытается создать некоторые проблемы на границе, потому что это единственный рычаг, который у него есть", – сказал Вячорка.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что беларуские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву. Вильнюс может объявить в стране чрезвычайное положение.

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Станислав Стороженко

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