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"Лукашенко мстит". В Литве заявили, что Беларусь использует мигрантов из Ирака как оружие

15.06.2021, 15:28
Габриэлюс Ландсбергис (фото — пресс-служба МИД Литвы, J. Azanovo)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии "как оружие против Литвы". Об этом он сказал в комментарии Financial Times.

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"Они проверяли средства, проверяли методы, а теперь используют их в качестве оружия", – сказал Ландсбергис.

По словам главы МИД Литвы, Беларусь была вовлечена в "гибридную атаку против Европы". Режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко "соблазняет мигрантов пакетными сделками" от государственного туристического агентства, которые включают рейсы из Багдада или Стамбула, а также поездки до литовской границы.

"Это вооруженная миграция, которая прямо нацелена на Литву. Причина? Довольно легко догадаться. Мы откровенны, мы прикрываем основных лидеров оппозиции", – говорит он.

По словам Франака Вячорки, советника лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской, "задача Лукашенко сейчас – отомстить",

"У него настолько ограниченные возможности для мести, что он пытается создать некоторые проблемы на границе, потому что это единственный рычаг, который у него есть", – сказал Вячорка.

Читайте также: Литва призывает своих граждан покинуть Беларусь и не ехать туда 

Станислав Стороженко
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Сирия ЕС ирак беларусь мигранты литва александр лукашенко Европа Светлана Тихановская Габриэлюс Ландсбергис франак вячорка
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