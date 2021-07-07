"Гибридная агрессия против ЕС". Литва усиливает охрану границы с Беларусью

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что правительство страны усилит границу с Беларусью. Об этом сообщает delfi.lt.

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"Мы рассматриваем сам процесс (отправки мигрантов Беларусью – ред.) как гибридную агрессию, которая направлена ​​даже не против Литвы, а против всего ЕС. Основанием для этого, по-видимому, является известная принципиальная позиция ЕС и Литвы", – сказала глава литовского правительства.



Отмечается, что армия Литвы будет задействована для помощи пограничным службам страны – общее количество людей, которые будут задействованы для охраны границы увеличится.

Также начнется установка дополнительного физического барьера между Литвой и Беларусью, говорит Шимоните.

"Армия будет рядом с пограничниками, там будет двойная сила", – сказала премьер Литвы.

По ее словам, власти страны "действительно не могут решить" проблему миграционного кризиса с помощью имеющихся в Литве возможностей.

"Это все равно будет зависеть от договоренностей или достижений, которых мы сможем достичь с другими сторонами", – пояснила Шимоните. Ранее сообщалось, что Литва проведет переговоры с властями Турции и Ирака.

Станислав Стороженко

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