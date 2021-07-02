Литва объявила чрезвычайную ситуацию – из Беларуси проникают рекордные потоки мигрантов

Власти Литвы объявили чрезвычайную ситуацию из-за нелегальной миграции беженцев, которые следуют с территории Беларуси. Об этом сообщает delfi.lt.

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Сообщается, что за за последние сутки задержаны 150 мигрантов, незаконно пересекших границу Литвы – это рекордное количество нелегалов, задержанных за сутки.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что этот шаг необходим с точки зрения "правового регулирования", чтобы правительство могло быстрее реагировать на сложившуюся ситуацию, а также координировать действия.

"Для нас очень важно иметь такую ​​правовую систему и технические и логистические инструменты, чтобы мы могли быстро принимать необходимые решения в соответствии с возникающими вызовами", – сказала она.

По словам министра иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса, Литва собирается провести переговоры с Ираком – именно оттуда едет преимущественное количество беженцев. Глава МИД страны отметил, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко хотят лишить возможности обманывать беженцев о том, что попасть в ЕС из Литвы "несложно".

"Возможно, удастся договориться о том, как мы вместе с Ираком решим этот вопрос", – сказал Ландбергис.



Ландсбергис подчеркнул, что большая часть беженцев будет депортирована из ЕС.

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Станислав Стороженко

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