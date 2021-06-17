В Литве обсуждают строительство стены на границе с Беларусью
Министерства и ведомства Литвы рассматривают возможность установки стены на границе с Беларусью из-за возросших потоков нелегальной миграции. Премьер-министр Ингрида Шимоните критикует эту инициативу. Об этом сообщает местный телеканал ЛРТ.
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В среду глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила в интервью каналу, что ограждение на границе с Беларусью может обойтись в €15 млн.
Журналисты отмечают, что протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 678,8 км. Сейчас ограждение установлено на участке в 78 км, система видеонаблюдения покрывает 39% протяженности границы.
Премьер Ингрида Шимоните считает указанную инициативу пустой тратой времени, которая не решит проблему нелегальной миграции.
"Есть опыт строительства этих ограждений, но также есть и определенные, возможно, нековенциональные решения, поэтому все они должны быть рассмотрены. Но если кто-то сейчас представляет, что правительство установит забор от одной точки границы Литвы до другой, то точно такого не будет, поскольку мы бы просто потратили время, а проблемы нужно решать сейчас", – сказала глава литовского правительства.
"Есть современные технологии, которые внедряются, мы ускоряем их внедрение, и постараемся завершить в следующем году. Если какие-то другие меры на конкретных участках могли бы быть реализованы и такие участки есть, то тогда они и будут реализованы, но точно не могу обещать, что мы возведем каменное ограждение", – добавила она.
- 14 июня Шимоните заявила, что беларуские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву. Вильнюс может объявить в стране чрезвычайное положение.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии "как оружие против Литвы".
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