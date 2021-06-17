В Литве обсуждают строительство стены на границе с Беларусью

Министерства и ведомства Литвы рассматривают возможность установки стены на границе с Беларусью из-за возросших потоков нелегальной миграции. Премьер-министр Ингрида Шимоните критикует эту инициативу. Об этом сообщает местный телеканал ЛРТ.

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В среду глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила в интервью каналу, что ограждение на границе с Беларусью может обойтись в €15 млн.

Журналисты отмечают, что протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 678,8 км. Сейчас ограждение установлено на участке в 78 км, система видеонаблюдения покрывает 39% протяженности границы.

Премьер Ингрида Шимоните считает указанную инициативу пустой тратой времени, которая не решит проблему нелегальной миграции.

"Есть опыт строительства этих ограждений, но также есть и определенные, возможно, нековенциональные решения, поэтому все они должны быть рассмотрены. Но если кто-то сейчас представляет, что правительство установит забор от одной точки границы Литвы до другой, то точно такого не будет, поскольку мы бы просто потратили время, а проблемы нужно решать сейчас", – сказала глава литовского правительства.

"Есть современные технологии, которые внедряются, мы ускоряем их внедрение, и постараемся завершить в следующем году. Если какие-то другие меры на конкретных участках могли бы быть реализованы и такие участки есть, то тогда они и будут реализованы, но точно не могу обещать, что мы возведем каменное ограждение", – добавила она.

Вадим Ребрина

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