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Литва хочет лишить Лукашенко возможности "заманивать" новых нелегалов из Ирака

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 17:55
Литва хочет лишить Лукашенко возможности
Габриэлюс Ландсбергис (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко необходимо лишить возможности обманывать беженцев из Ирака и стран Ближнего Востока о том, что попасть в ЕС из Литвы "несложно". Об этом пишет delfi.lt.

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"Возможно, приехать на границу с помощью режима удастся, но нет возможности ехать дальше. Цель Министерства иностранных дел ясна – мигранты, незаконно пересекшие границу ЕС, должны быть возвращены туда, откуда они уехали", – говорит Ландсбергис.

Глава МИД Литвы отмечает, что "ситуация напряженная и продолжает ухудшаться".

Вопрос о мигрантах поднимался на встречах с главами МИД Греции, Ирака, Турции и других стран. В ближайшее время запланирован Ландсбергис визит в Ирак и Турцию с целью переговоров, пишут журналисты.

Издание отмечает, что за последние сутки задержаны 150 мигрантов, незаконно пересекших границу Литвы – это рекордное количество задержанных за сутки.

Читайте также: В Литве обсуждают строительство стены на границе с Беларусью 

Станислав Стороженко
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МИД беларусь литва александр лукашенко мигрант Габриэлюс Ландсбергис
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