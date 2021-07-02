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Агентство ЕС отправило подкрепление в Литву и Латвию для охраны границы с Беларусью

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02.07.2021, 10:05
Агентство ЕС отправило подкрепление в Литву и Латвию для охраны границы с Беларусью - Фото
Патруль (Фото - Frontex)

Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex отправило подкрепление в Литву и Латвию в связи с резким увеличением потока мигрантов со стороны Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Frontex.

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Литва и Латвия обратились в европейское агентство с просьбой отправить им пограничников из-за увеличения количества незаконных пересечений границы из Беларуси в последние недели.

Операция начнется с размещения 10 офицеров на патрульных машинах, их количество будет постепенно увеличиваться.

Только в июне было обнаружено более 400 человек, незаконно прибывших в Литву из Беларуси. Это в шесть раз больше, чем за весь прошлый год.

В Латвии такого всплеска пока не наблюдалось, но страна решила действовать на опережение, потому уже обратилась в агентство Frontex за "подмогой".

Ранее в интервью Financial Times министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что к подвозу беженцев на границу имеет отношение государственная турфирма Центркурорт: она помогает ввозить людей в Беларусь.

После этого, по данным Службы государственной охраны границы Литвы, беларуские криминальные группировки, занимающиеся этим "бизнесом", отвозят мигрантов из Ирака, Сирии, Йемена и Турции на границу с Литвой и дают нужные инструкции. На литовской границе иностранцы просят убежища.

Читайте также: На грани ЧП. Беларусь помогает нелегально отправлять мигрантов из Ирака в Литву

Оксана Житнюк
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