Агентство ЕС отправило подкрепление в Литву и Латвию для охраны границы с Беларусью
Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex отправило подкрепление в Литву и Латвию в связи с резким увеличением потока мигрантов со стороны Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Frontex.
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Литва и Латвия обратились в европейское агентство с просьбой отправить им пограничников из-за увеличения количества незаконных пересечений границы из Беларуси в последние недели.
Операция начнется с размещения 10 офицеров на патрульных машинах, их количество будет постепенно увеличиваться.
Только в июне было обнаружено более 400 человек, незаконно прибывших в Литву из Беларуси. Это в шесть раз больше, чем за весь прошлый год.
В Латвии такого всплеска пока не наблюдалось, но страна решила действовать на опережение, потому уже обратилась в агентство Frontex за "подмогой".
Ранее в интервью Financial Times министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что к подвозу беженцев на границу имеет отношение государственная турфирма Центркурорт: она помогает ввозить людей в Беларусь.
После этого, по данным Службы государственной охраны границы Литвы, беларуские криминальные группировки, занимающиеся этим "бизнесом", отвозят мигрантов из Ирака, Сирии, Йемена и Турции на границу с Литвой и дают нужные инструкции. На литовской границе иностранцы просят убежища.
- 24 мая премьер-министр Литвы после инцидента с захватом самолета Ryanair в Минске заявила, что страна не будет принимать и отправлять рейсы, маршрут которых проходит над Беларусью.
- Тем временем Беларусь и Латвия обоюдно выслали всех дипломатов.
- 28 мая в МИД Литвы вызвали представителя посольства Беларуси. Ему была вручена нота, в которой двое сотрудников посольства объявлялись нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
- 24 июня ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси.
- 28 июня Лукашенко ответил на санкции. Он заявил о выходе из Восточного партнерства и отказался от соглашения с ЕС о взаимном возвращении нелегальных мигрантов.
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