Лукашенко ответил на санкции ЕС: выходит из Восточного партнерства и пугает нелегалами

Беларусь приостанавливает участие в инициативе Евросоюза Восточное партнерство, а также отказывается от соглашения с ЕС о взаимном возвращении нелегальных мигрантов. Об этих мерах, принятых в ответ на санкции ЕС, введенные за похищение из самолета Ryanair журналиста Романа Протасевича, сообщило беларусское министерство иностранных дел.

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Как отмечается, в МИД Беларуси вызвали главу представительства ЕС в республике Дирка Шубеля и сообщили ему о действиях режим Александра Лукашенко в связи с санкциями.

Во-первых, Беларусь приостановила участие в инициативе ЕС Восточное партнерство.

Во-вторых, Лукашенко приостанавливает действие соглашения о реадмиссии и грозит, что это "негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью".

В-третьих, постпреда Беларуси при ЕС отозвали в Минск для консультаций, а Шубелю предложили выехать в Брюссель.

В-четвертых, режим Лукашенко запретит въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Евросоюза, которые содействовали введению санкций.

СПРАВКА. Соглашение Беларуси с Евросоюзом о реадмиссии, то есть о взаимном возвращении нелегальных мигрантов – основа для соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. Переговоры об этом длились с 2014 года до января 2020-го.

Беларусь в обмен на упрощение визового режима с ЕС согласилась принимать назад своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не отвечают или перестали отвечать критериям легальности их пребывания в ЕС (аналогичное обязательство взял на себя со своей стороны и Евросоюз).

Лукашенко и ранее угрожал "открыть" беларусские границы со странами ЕС для беженцев со всего мира, которые пытаются добраться в Евросоюз.

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Наталия Медведева

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