Лукашенко ответил на санкции ЕС: выходит из Восточного партнерства и пугает нелегалами
Беларусь приостанавливает участие в инициативе Евросоюза Восточное партнерство, а также отказывается от соглашения с ЕС о взаимном возвращении нелегальных мигрантов. Об этих мерах, принятых в ответ на санкции ЕС, введенные за похищение из самолета Ryanair журналиста Романа Протасевича, сообщило беларусское министерство иностранных дел.
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Как отмечается, в МИД Беларуси вызвали главу представительства ЕС в республике Дирка Шубеля и сообщили ему о действиях режим Александра Лукашенко в связи с санкциями.
Во-первых, Беларусь приостановила участие в инициативе ЕС Восточное партнерство.
Во-вторых, Лукашенко приостанавливает действие соглашения о реадмиссии и грозит, что это "негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью".
В-третьих, постпреда Беларуси при ЕС отозвали в Минск для консультаций, а Шубелю предложили выехать в Брюссель.
В-четвертых, режим Лукашенко запретит въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Евросоюза, которые содействовали введению санкций.
Беларусь в обмен на упрощение визового режима с ЕС согласилась принимать назад своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не отвечают или перестали отвечать критериям легальности их пребывания в ЕС (аналогичное обязательство взял на себя со своей стороны и Евросоюз).
Лукашенко и ранее угрожал "открыть" беларусские границы со странами ЕС для беженцев со всего мира, которые пытаются добраться в Евросоюз.
- 23 мая режим Лукашенко принудительно посадил в Минске самолет Ryanair и захватил летевших на нем оппозиционера Романа Протасевича и Софию Сапегу. В ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью.
- 24 июня ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси.
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