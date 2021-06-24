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Захват Протасевича. ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси: список ограничений

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 14:17
Захват Протасевича. ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси: список ограничений - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек/ЕРА)

Европейский Союз ввел секторальные санкции против Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета в Минске и захватом летевших на нем оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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ЕС вводит против Беларуси такие санкции:

– Будет запрещена продажа, поставка, передача или экспорт технологий в Беларусь для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи;

– Будет запрещена продажа, поставка, передача или экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях;

– Европейский инвестиционный банк прекратит финансирование проектов в госсекторе;

– Запрещено предоставление страхования и перестрахования беларуским властям;

– Государства ЕС должны будут принять меры по ограничению участия Беларуси в многосторонних банках развития, членами которых они являются.

Кроме того, против Беларуси будут введены дополнительные ограничения на торговлю нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами, используемыми для производства или изготовления табачных изделий. Также будет ограничен доступ властей Беларуси к рынкам капитала ЕС.

В Совете ЕС отмечают, что приняли такие меры в ответ на ситуацию с Протасевичем и Сапегой, а также на эскалацию нарушений прав человека в Беларуси, репрессии против гражданского общества, политической оппозиции и журналистов.

Марк Сировой
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санкции ЕС александр лукашенко европейский союз Nexta роман протасевич
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