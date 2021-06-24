Захват Протасевича. ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси: список ограничений
Европейский Союз ввел секторальные санкции против Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета в Минске и захватом летевших на нем оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
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ЕС вводит против Беларуси такие санкции:
– Будет запрещена продажа, поставка, передача или экспорт технологий в Беларусь для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи;
– Будет запрещена продажа, поставка, передача или экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях;
– Европейский инвестиционный банк прекратит финансирование проектов в госсекторе;
– Запрещено предоставление страхования и перестрахования беларуским властям;
– Государства ЕС должны будут принять меры по ограничению участия Беларуси в многосторонних банках развития, членами которых они являются.
Кроме того, против Беларуси будут введены дополнительные ограничения на торговлю нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами, используемыми для производства или изготовления табачных изделий. Также будет ограничен доступ властей Беларуси к рынкам капитала ЕС.
В Совете ЕС отмечают, что приняли такие меры в ответ на ситуацию с Протасевичем и Сапегой, а также на эскалацию нарушений прав человека в Беларуси, репрессии против гражданского общества, политической оппозиции и журналистов.
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