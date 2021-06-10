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Европарламент поддержал секторальные санкции против Беларуси и отключение страны от SWIFT

10.06.2021, 17:48
Европарламент поддержал секторальные санкции против Беларуси и отключение страны от SWIFT - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой предлагается, чтобы руководство Евросоюза как можно скорее приняли экономические санкции в отношении ключевых отраслей промышленности Беларуси. За нее проголосовали 626 депутатов, против – 16, воздержались – 36. Об этом сообщается на сайте ЕП. 

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Еврокомиссия призывала запретить европейским финансовым институтам покупать облигации или другие финансовые инструменты правительства Беларуси. Кроме того, парламентарии предложили властям ЕС рассмотреть возможность временного отключения Беларуси от платежной системы SWIFT.

Также в ЕС хотят ввести санкции против беларуских компаний, которые поддерживают режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и увольняют сотрудников за участие в забастовках или протестах.

Кроме того, в ЕП призывают к секторальным санкциям против нефтедобывающей и калийной промышленности, производства стали и деревообрабатывающей промышленности Беларуси. Также в резолюции указан призыв к прекращению сотрудничества с государственными беларускими банками.

Также в тексте резолюции озвучен призыв к распространению санкций на виновных в инциденте с самолетом Ryanair, а также на тех, кто занимается пропагандой, дезинформацией и разжиганием ненависти. В частности предложено ввести ограничения против Марата Маркова, чей разговор с заключенным Романом Протасевичем был показан на государственном канале. 

  • 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
  • Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу. Ее родители выяснили, что она находится в СИЗО Минска на улице Окрестина. В РФ заявили, что в Беларуси ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси с августа по сентябрь 2020 года.

Читайте также: Глава дипломатии ЕС впервые публично назвал Лукашенко диктатором 

Станислав Стороженко
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европарламент санкции ЕС беларусь евросоюз александр лукашенко еп
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