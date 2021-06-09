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Глава дипломатии ЕС впервые публично назвал Лукашенко диктатором

09.06.2021, 07:36
Глава дипломатии ЕС впервые публично назвал Лукашенко диктатором - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич/ЕРА)

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель впервые назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором, сообщает DW.

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Боррель выступал на пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, где обсуждалось принуждение к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и задержание беларуского оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.

Обращаясь к евродепутатам, Боррель поддержал выражение, которое они употребили в адрес Лукашенко, и заявил: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".

  • 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
  • Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу. Ее родители выяснили, что она находится в СИЗО Минска на улице Окрестина. В РФ заявили, что в Беларуси ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси с августа по сентябрь 2020 года.
Денис Юдин
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беларусь александр лукашенко диктатор Жозеп Боррель
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