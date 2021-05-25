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Задержанную с Протасевичем россиянку подозревают по нескольким статьям УК Беларуси

25.05.2021, 16:39
Задержанную с Протасевичем россиянку подозревают по нескольким статьям УК Беларуси - Фото
Софья Сапега (источник - facebook.com_EHUOfficial)


Гражданку России Софию Сапегу, которую задержали в Беларуси вместе с оппозиционером Романом Протасевичем, подозревают в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Захарова отметила, что утром 24 мая 2021 года посольство России направило в МИД Беларуси запрос об официальном подтверждении задержания гражданки РФ.

По словам Захаровой, Беларусь подтвердила задержание Сапеги на 72 часа, ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси с августа по сентябрь 2020 года.

По истечении трех суток ее либо освободят, либо выберут ей меру пресечения, уточнила Захарова. Этот срок истечет завтра, 26 мая.

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Денис Юдин
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