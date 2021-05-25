Задержанную с Протасевичем россиянку подозревают по нескольким статьям УК Беларуси



Гражданку России Софию Сапегу, которую задержали в Беларуси вместе с оппозиционером Романом Протасевичем, подозревают в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Захарова отметила, что утром 24 мая 2021 года посольство России направило в МИД Беларуси запрос об официальном подтверждении задержания гражданки РФ.

По словам Захаровой, Беларусь подтвердила задержание Сапеги на 72 часа, ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси с августа по сентябрь 2020 года.

По истечении трех суток ее либо освободят, либо выберут ей меру пресечения, уточнила Захарова. Этот срок истечет завтра, 26 мая.

23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу, она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.

Родители Сапеги выяснили, что она находится в СИЗО Минска на улице Окрестина.

Евросоюз закрывает авиасообщение с Беларусью, такие же ограничения вводит с 26 мая Украина.

Денис Юдин

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