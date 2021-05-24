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Родители задержанной с Протасевичем россиянки нашли ее в СИЗО Минска

24.05.2021, 18:23
Родители задержанной с Протасевичем россиянки нашли ее в СИЗО Минска - Фото
София Сапега (фото - Instagram Сапеги)

Гражданка России София Сапега, которую беларуские силовики задержали вместе с оппозиционером Романом Протасевичем после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, находится в СИЗО на улице Окрестина. Это выяснили родители девушки, сообщает Русская служба BBC.

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"Мы узнали из Инстаграма, что произвел посадку рейс из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь", – рассказала мать задержанной Анна Дудич.

По ее словам, дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама".

"Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестина, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката", – сообщила мать девушки.

В чем обвиняется россиянка, до сих пор неизвестно. "Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут", – рассказала Дудич.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва запросила консульских доступ к россиянке.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

Отец Протасевича Дмитрий в комментарии Радио Свобода рассказал, что Роман был на отдыхе в Греции. Они созванивались раз в день, но о дате своего отъезда из Афин молодой человек не сообщил, так как не хотел, по словам отца, чтобы знали о его перемещениях.

О Софии Сапеге родители Протасевича ничего не знают, им даже не было известно ее имя.

Отец оппозиционера уверен, что операция по задержанию его сына была тщательно спланирована, и в этом принимали участие "не только спецслужбы Беларуси".

"Операция была очень масштабной, чтобы наплевать на все мировое сообщество и его мнение, нарушить все правила международного сотрудничества. Многие СМИ называют это террористическим актом. Я полностью согласен с этим", – сказал Дмитрий Протасевич.

По словам отца, он не знает, где сейчас находится его сын и в каком он состоянии.

  • 23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.
  • С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
  • В Международной организации гражданской авиации (ICAO) заявили, что такой инцидент "может противоречить Чикагской конвенции".
  • Сегодня вечером лидеры Евросоюза соберутся на экстренное совещание из-за инцидента. Они в том числе обсудят приостановку всех полетов авиакомпаний блока над Беларусью, а также приостановку наземных перевозок.
Вадим Ребрина
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беларусь александр лукашенко роман протасевич софия сапега
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