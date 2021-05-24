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Наказание для Лукашенко. ЕС может полностью закрыть воздушное пространство над Беларусью

24.05.2021, 16:51
Наказание для Лукашенко. ЕС может полностью закрыть воздушное пространство над Беларусью - Фото
Фото: pixabay.com

Сегодня вечером лидеры Евросоюза соберутся на экстренное совещание из-за инцидента с пассажирским самолетом Ryanair в Беларуси. Лидеры ЕС в том числе обсудят приостановку всех полетов авиакомпаний блока над Беларусью, а также приостановку наземных перевозок, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Возможные меры могут включать санкции против беларуских физических и юридических лиц, приостановку всех полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью, запрет минскому авиаперевозчику Белавиа приземляться в аэропортах блока и приостановку всего транзита, включая наземные перевозки, между ЕС и Беларусью. Эти шаги будут дополнять пакет санкций, который Брюссель разработал ранее и намеревался представить в следующем месяце.

Инцидент вызвал резкое осуждение во всем Евросоюзе, страны призвали немедленно освободить задержанного беларускими силовиками оппозиционера Романа Протасевича. Позже ЕС вызвал посла Беларуси и сообщил ему о "твердом осуждении" инцидента.

Послы НАТО должны обсудить проблему во вторник, сообщает BBC. Агентство также подтверждает информацию о рассматриваемом варианте полной приостановки авиа- и наземного сообщения с Беларусью. 

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени сказал, что необходимы действия и санкции с "реальным эффектом", а не слова. "Мы не можем допустить, чтобы этот инцидент закончился предупреждениями или резкими пресс-релизами", – заявил он.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сказал, что Париж предлагает ЕС закрыть беларуское воздушное пространство для самолетов блока, передает rfi.

"Могут быть также и другие меры... Я имею в виду меру, которая должна обсуждаться на европейском и международном уровне, — это закрытие беларуского воздушного пространства, что также является санкционной мерой... Я хотел бы, чтобы мы как можно быстрее ее рассмотрели, и полагаю, что это была бы одна из разумных мер нашей защиты", — заявил он.

Литва уже официально заявила, что не будет принимать и отправлять рейсы, маршрут которых проходит над Беларусью. 

  • 23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.
  • С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
  • В Международной организации гражданской авиации (ICAO) заявили, что такой инцидент "может противоречить Чикагской конвенции".
  • В парламентах восьми стран призвали приостановить полеты над Беларусью.
Вадим Ребрина
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