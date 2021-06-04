"Он говорит не сам". Отец Протасевича отреагировал на "интервью" сына каналу Лукашенко
Отец снятого с самолета в Минске оппозиционера Романа Протасевича не верит в слова своего сына bp "интервью" каналу госканалу режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко. Об этом Дмитрий Протасевич рассказал каналу Дождь.
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По мнению отца оппозиционера, "все, что говорит Роман, он говорит не сам".
"Вы посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, и даже в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить. Ему очень тяжело это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали", – сказал Дмитрий Протасевич.
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Отец также считает, что его сына могут не только пытать физически и психологически, но и шантажировать угрозой жизни или тем, что в соседней камере может сидеть его девушка София Сапега, которая также была захвачена режимом Лукашенко. По его мнению, Протасевичу нужно постоянное медицинское наблюдение.
Кроме того, журналисты Нашей Нивы обратили внимание на следы на запястьях Протасевича, которые видно на последних кадрах "интервью".
Журналист Юрий Бутусов считает, что это следы от пыток тугими наручниками.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с использование истребителя обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Сапегу.
- Силовики режима Лукашенко сняли два видео, на которых Протасевич и Сапега якобы "во всем сознаются". Отец Протасевича заявил, что на видео не слова его сына и не его интонация.
- В Беларуси утверждают, что самолету якобы угрожал ХАМАС. В ЕС этому не верят, ХАМАС свою причастность отрицает.
- В ЕС решили закрыть свое небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
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