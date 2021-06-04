"Он говорит не сам". Отец Протасевича отреагировал на "интервью" сына каналу Лукашенко

Отец снятого с самолета в Минске оппозиционера Романа Протасевича не верит в слова своего сына bp "интервью" каналу госканалу режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко. Об этом Дмитрий Протасевич рассказал каналу Дождь.

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Вчера на подконтрольном властям беларуском госканале вышло "интервью" с заложником режима Романом Протасевичем. В нем он раскритиковал оппозицию, "признавал вину" в подготовке "беспорядков", называл поездку на Донбасс в 2014-м "самой большой ошибкой" и говорил, что "уважает Лукашенко".

По мнению отца оппозиционера, "все, что говорит Роман, он говорит не сам".

"Вы посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, и даже в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить. Ему очень тяжело это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали", – сказал Дмитрий Протасевич.

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Отец также считает, что его сына могут не только пытать физически и психологически, но и шантажировать угрозой жизни или тем, что в соседней камере может сидеть его девушка София Сапега, которая также была захвачена режимом Лукашенко. По его мнению, Протасевичу нужно постоянное медицинское наблюдение.

Кроме того, журналисты Нашей Нивы обратили внимание на следы на запястьях Протасевича, которые видно на последних кадрах "интервью".

Журналист Юрий Бутусов считает, что это следы от пыток тугими наручниками.

В Беларуси утверждают, что самолету якобы угрожал ХАМАС. В ЕС этому не верят, ХАМАС свою причастность отрицает.

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Марк Сировой

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