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КГБ Беларуси показало видео допроса похищенного Протасевича. Он якобы "во всем сознался"

24.05.2021, 22:11
КГБ Беларуси показало видео допроса похищенного Протасевича. Он якобы
Роман Протасевич (Скриншот видео)

Беларуский оппозиционный блогер Роман Протасевич заявил, что находится в СИЗО, дает "признательные показания", проблем со здоровьем не имеет. Такую видеозапись опубликовал Telegram-канал Беларусь головного мозга, с которым работает Протасевич. Сначала запись появилась на поддерживающем режим Лукашенко ТГ-канале.

"Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минска. Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и с какими-либо другими органами у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске", – быстро проговорил Протасевич.

"Как видим, Роман Протасевич находится в заложниках", – написали в ТГ-канале Беларусь головного мозга. Далее обратили внимание на следы побоев на лбу и левой стороне лица Протасевича, а также на волнение Романа во время произнесения текста.

В NEXTA написали, что судя по всему, перед дачей "признательных показаний" Протасевич был избит.

Основатель и эксперт Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин считает, что Протасевичу пришлось заранее выучить наизусть текст, который он произнес на камеру.

"Посмотрел видео Протасевича тридцать раз. На камеру он сказал 50-60 слов. Заучить это не представляет проблемы. Он не читает. Он демонстрирует высокий уровень контроля, и даже манипуляторы, прорывающиеся сквозь пальцы, сплетённые в замок, не разбивают тридцитисекундную картинку.
Так уверенно и связно сказать свои мысли на камеру в условиях стресса может только достаточно талантливый человек.
Я считаю, что текст, скорее всего, заучен", – написал Золотухин в Facebook.

  • 23 мая режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске. С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
  • Сегодня вечером лидеры Евросоюза соберутся на экстренное совещание из-за инцидента. Они в том числе обсудят приостановку всех полетов авиакомпаний блока над Беларусью, а также приостановку наземных перевозок.
  • Некоторые страны, включая Украину, уже прекратили авиасообщение с Беларусью.
  • Сегодня стало известно, что гражданка России София Сапега, которая летела из Афин в Вильнюс вместе с Протасевичем, находится в СИЗО в Минске, на улице Окрестина.
  • Мама Протасевича сообщила журналистам, что ее сын, по неподтвержденной информации, находится в больнице в критическом состоянии.
Наталия Медведева
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беларусь роман протасевич
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