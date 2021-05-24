Маме Протасевича сообщили, что он находится в больнице в критическом состоянии

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Мама беларуского оппозиционного блогера Романа Протасевича сообщила журналистам, что ее сын, по неподтвержденной информации, находится в больнице в критическом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Беларусь головного мозга. В МВД Беларуси эту информацию опровергают.

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"Мать Романа Протасевича сообщила о том, что, по неподтвержденной информации, ее сын найден в одной из минских больниц. Состояние его критическое — проблемы с сердцем. Об этом ей сообщили доброжелатели. Мы просим все медицинское сообщество узнать и сообщить, что на самом деле происходит с Романом", – говорится в сообщении.

В комментарии Белсату Наталья Протасевич сказала, что эта информация вполне может быть правдой, поскольку у Романа серьезные проблемы с сердцем.

"У Романа проблемы с сердцем, его не призвали в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние. Мы все сердечники по материнской линии. Я, дочь, бабушка и дедушка. Если с ним что-то там сделают, это может спровоцировать сердечный приступ", – сказала мама журналиста.

При этом она не знает, в какой больнице может находиться Роман. По ее словам, информация передавалась от одного врача другому, поскольку беларуские врачи сейчас очень запуганы.

Тем временем в МВД Беларуси опровергают эту информацию. По их словам, Протасевич находится в следственном изоляторе № 1 управления департамента исполнения наказаний МВД по Минску и области. Силовики говорят, что жалоб на состояние здоровья от него не поступало.

ДОПОЛНЕНО В 22:10. В Telegram-канале Беларусь головного мозга появилось видеообращение Протасевича, в котором он говорит, что со здоровьем у него все в порядке, он находится в следственном изоляторе и дает "признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске".

23 мая режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

Сегодня вечером лидеры Евросоюза соберутся на экстренное совещание из-за инцидента. Они в том числе обсудят приостановку всех полетов авиакомпаний блока над Беларусью, а также приостановку наземных перевозок.

Некоторые страны, включая Украину, уже прекратили авиасообщение с Беларусью.

Сегодня стало известно, что гражданка России София Сапега, которая летела из Афин в Вильнюс вместе с Протасевичем, находится в СИЗО в Минске, на улице Окрестина.

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Вадим Ребрина

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