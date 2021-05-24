Власти Беларуси пытаются убедить всех, что самолету Ryanair угрожал ХАМАС. В ЕС не верят

В Беларуси заявляют, что решение о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета ирландской компании Ryanair было принято после якобы получения на электронный адрес аэропорта в Минске письма с угрозами от палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сегодня на брифинге сказал представитель министерства транспорта Беларуси Артем Сикорский.

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"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Евросоюз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", – процитировал "письмо от ХАМАС" беларуский чиновник.

Письмо пришло якобы с электронного адреса protonmail.com.

Справка. ProtonMail – крупный почтовый сервис, который обеспечивает конфиденциальность сообщений посредством их шифрования.

Сикорский сказал, что персонал Ryanair якобы самостоятельно принял решение о посадке в Минске после передачи ему сообщения об угрозе. Представитель минтранспорта утверждает, что никакого давления беларуских диспетчеров на экипаж самолета не было.

По словам чиновника, Беларусь обратится в Организацию международной гражданской авиации (ICAO), Международную ассоциацию воздушного транспорта, Европейское агентство по безопасности полетов и к представителям заинтересованных авиационных администраций с предложением принять участие в расследовании событий 23 мая.

Еще один участник брифинга, командующий ВВС Беларуси Игорь Голуб, заявил, что экипаж Ryanair развернул судно в сторону минского аэропорта до того, как был поднят в воздух МиГ-29.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что объяснения белорусского правительства "неправдоподобны и не заслуживают доверия", сообщает BBC.

"Нам нужна ясность в отношении того, что на самом деле произошло вчера – на борту и на земле. И нам нужна ясность в отношении Романа Протасевича и его партнерши, которых необходимо немедленно освободить", – сказал он.

Как известно, еще 20 мая Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.

После посадки и осмотра самолета и багажа пассажиров в Минске беларуские силовики не нашли никаких взрывных устройств.

23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

В Международной организации гражданской авиации (ICAO) заявили, что такой инцидент "может противоречить Чикагской конвенции".

Сегодня вечером лидеры Евросоюза соберутся на экстренное совещание из-за инцидента. Они в том числе обсудят приостановку всех полетов авиакомпаний блока над Беларусью, а также приостановку наземных перевозок.

Вадим Ребрина

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