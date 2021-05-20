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Израиль согласился прекратить огонь по Газе, но не говорит, когда именно сделает это

20.05.2021, 23:32
Израиль согласился прекратить огонь по Газе, но не говорит, когда именно сделает это - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил решение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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В заявлении говорится, что министры согласились "принять инициативу Египта о взаимном прекращении огня без каких-либо условий". Там добавили, что время вступления перемирия в силу определят позже.

Перед голосованием представители Министерства обороны Израиля рассказали членам кабинета о военных достижениях Израиля в этой кампании, некоторые из которых "беспрецедентны".

Представитель ХАМАС заявил, что "взаимное и одновременное" перемирие с Израилем начнется в 02:00 по местному времени (23:00 по Гринвичу), сообщает Reuters.

  • Новая эскалация конфликта между Палестиной и Израилем началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.
  • 10 мая, вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян.
  • Израильские военные в ответ нанесли авиаудары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
  • Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщает, что за время эскалации в Газе были убиты по меньшей мере 232 человека, в том числе более 100 женщин и детей. В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей.
  • Официальные лица США уверены, что их преимущественно закулисное вмешательство помогло предотвратить наземное вторжение Израиля в сектор Газа.
Вадим Ребрина
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Биньямин Нетаньяху Израиль Палестина сектор газа
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