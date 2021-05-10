В Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видео

Сегодня, 10 мая, в Иерусалиме произошли новые столкновения между палестинцами и израильской полицией в преддверии запланированного еврейского марша на Храмовой горе. Об этом сообщает BBC.
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Violent riots, rocks, incendiary balloons and rockets have nothing to do with freedom of worship.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 10, 2021
Israel is committed to restoring calm, in the face of reckless incitement to violence by Hamas and the PA. pic.twitter.com/35py2t5PU4
Как отмечается, люди из толпы бросали камни, а полицейские стреляли светошумовыми гранатами и резиновыми пулями – в результате более 300 человек получили ранения.
Jerusalem, a short while ago: A Jewish man narrowly escapes lynching after his car is pelted with rocks. A policeman on the scene stops the violent mob. pic.twitter.com/OmkwkfGPQv— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 10, 2021
Ранее израильская полиция решила запретить евреям заходить на территорию Храмовой горы, где расположена мечеть Аль-Акса, во время ежегодного марша в честь Дня Иерусалима, который в этом году празднуется с 9 мая до вечера 10-го.
Это событие знаменует собой присоединение Израилем Восточного Иерусалима (Старый город и его святые места) в 1967 году, и обычно сотни израильских молодых людей с флагами проходят через мусульманские районы через Дамасские ворота и поют патриотические песни. Многие палестинцы считают это умышленной провокацией.
В этом году проведение марша совпало с последними днями священного для ислама месяца Рамадан.
Мечеть Аль-Акса – третье по значимости место в исламе, расположена на вершине холма, называемого мусульманами Харам аш-Шариф (Благородное святилище), а евреями – Храмовая гора. Евреи почитают его как место расположения двух библейских храмов, и это самое святое место в иудаизме.