В Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видео

Сегодня, 10 мая, в Иерусалиме произошли новые столкновения между палестинцами и израильской полицией в преддверии запланированного еврейского марша на Храмовой горе. Об этом сообщает BBC.

Violent riots, rocks, incendiary balloons and rockets have nothing to do with freedom of worship.



Israel is committed to restoring calm, in the face of reckless incitement to violence by Hamas and the PA. pic.twitter.com/35py2t5PU4