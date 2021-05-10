В Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видео

Сегодня, 10 мая, в Иерусалиме произошли новые столкновения между палестинцами и израильской полицией в преддверии запланированного еврейского марша на Храмовой горе. Об этом сообщает BBC.

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Violent riots, rocks, incendiary balloons and rockets have nothing to do with freedom of worship.



Israel is committed to restoring calm, in the face of reckless incitement to violence by Hamas and the PA. pic.twitter.com/35py2t5PU4 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 10, 2021

Как отмечается, люди из толпы бросали камни, а полицейские стреляли светошумовыми гранатами и резиновыми пулями – в результате более 300 человек получили ранения.

Jerusalem, a short while ago: A Jewish man narrowly escapes lynching after his car is pelted with rocks. A policeman on the scene stops the violent mob. pic.twitter.com/OmkwkfGPQv — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 10, 2021

Ранее израильская полиция решила запретить евреям заходить на территорию Храмовой горы, где расположена мечеть Аль-Акса, во время ежегодного марша в честь Дня Иерусалима, который в этом году празднуется с 9 мая до вечера 10-го.

Это событие знаменует собой присоединение Израилем Восточного Иерусалима (Старый город и его святые места) в 1967 году, и обычно сотни израильских молодых людей с флагами проходят через мусульманские районы через Дамасские ворота и поют патриотические песни. Многие палестинцы считают это умышленной провокацией.

В этом году проведение марша совпало с последними днями священного для ислама месяца Рамадан.

Мечеть Аль-Акса – третье по значимости место в исламе, расположена на вершине холма, называемого мусульманами Харам аш-Шариф (Благородное святилище), а евреями – Храмовая гора. Евреи почитают его как место расположения двух библейских храмов, и это самое святое место в иудаизме.