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10.05.2021, 16:52

В Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видео

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В Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видео
В Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видео
В Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видеоВ Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки, более 300 раненых: фото, видео

Сегодня, 10 мая, в Иерусалиме произошли новые столкновения между палестинцами и израильской полицией в преддверии запланированного еврейского марша на Храмовой горе. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечается, люди из толпы бросали камни, а полицейские стреляли светошумовыми гранатами и резиновыми пулями – в результате более 300 человек получили ранения.

Ранее израильская полиция решила запретить евреям заходить на территорию Храмовой горы, где расположена мечеть Аль-Акса, во время ежегодного марша в честь Дня Иерусалима, который в этом году празднуется с 9 мая до вечера 10-го.

Это событие знаменует собой присоединение Израилем Восточного Иерусалима (Старый город и его святые места) в 1967 году, и обычно сотни израильских молодых людей с флагами проходят через мусульманские районы через Дамасские ворота и поют патриотические песни. Многие палестинцы считают это умышленной провокацией. 

В этом году проведение марша совпало с последними днями священного для ислама месяца Рамадан.

Мечеть Аль-Акса – третье по значимости место в исламе, расположена на вершине холма, называемого мусульманами Харам аш-Шариф (Благородное святилище), а евреями – Храмовая гора. Евреи почитают его как место расположения двух библейских храмов, и это самое святое место в иудаизме.

  • Вчера в Иерусалиме тоже были столкновения – пострадали около 90 человек.
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Теги: Израиль, Иерусалим, столкновения
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