В Израиле продолжаются столкновения между палестинскими демонстрантами и полицией, протесты произошли в священную ночь для мусульман Лейлят аль-Кадр за пределами Старого города в Иерусалиме. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что палестинцы бросали камни и разрушали полицейские баррикады на улицах, ведущих к обнесенным стеной воротам Старого города Иерусалима. Правоохранители использовали для светошумовые гранаты и водометы.

The Times of Israel отмечает, что в результате столкновений ранены свыше 90 протестующих, 16 их них госпитализированы. Израильская полиция сообщила, что минимум один офицер был ранен.

Напряженность в городе возросла из-за растущего гнева палестинцев по поводу возможного выселения из домов в Восточном Иерусалиме – на их земли претендуют израильские поселенцы, пишет агентство.

Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей их будущего государства, отмечает Reuters. Израиль заявляет, что весь город является его вечной неделимой столицей, тем не менее аннексия восточной части Иерусалима не получила международного признания.

