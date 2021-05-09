В Израиле продолжаются столкновения между палестинскими демонстрантами и полицией, протесты произошли в священную ночь для мусульман Лейлят аль-Кадр за пределами Старого города в Иерусалиме. Об этом пишет Reuters.

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Сообщается, что палестинцы бросали камни и разрушали полицейские баррикады на улицах, ведущих к обнесенным стеной воротам Старого города Иерусалима. Правоохранители использовали для светошумовые гранаты и водометы.

The Times of Israel отмечает, что в результате столкновений ранены свыше 90 протестующих, 16 их них госпитализированы. Израильская полиция сообщила, что минимум один офицер был ранен.

المواجهات الدائرة في منطقة باب العامود بالقدس pic.twitter.com/hnMMsUUsKa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 8, 2021

Напряженность в городе возросла из-за растущего гнева палестинцев по поводу возможного выселения из домов в Восточном Иерусалиме – на их земли претендуют израильские поселенцы, пишет агентство.

Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей их будущего государства, отмечает Reuters. Израиль заявляет, что весь город является его вечной неделимой столицей, тем не менее аннексия восточной части Иерусалима не получила международного признания.

More than 200 people were injured in clashes between Palestinian youth and Israeli police at Jerusalem's Al-Aqsa mosque as tensions flare over the potential eviction of Palestinians from land claimed by Jewish settlers https://t.co/YQ87lXaMmx pic.twitter.com/9ou0S7Bas2 — Reuters (@Reuters) May 8, 2021

Кроме того, в палестинском Секторе Газа сотни протестующих собрались вдоль границы с Израилем. Израильские военные заявляли, что толпа бросала в солдат горящие покрышки и петарды.

По словам военных, боевики из Газы выпустили по Израилю как минимум одну ракету – она упала на открытой местности.

США, ООН, Россия и Евросоюз выразили обеспокоенность насилием, а также возможным выселением палестинцев из части Иерусалима.

"Мы призываем израильские власти проявлять сдержанность и избегать мер, которые могли бы еще больше обострить ситуацию в этот период мусульманских святых дней", – говорится в заявлении.

Напряжение в Израиле возросло в последние недели на фоне протестов палестинцев против доступа Израиля к частям Старого города в Иерусалиме во время Рамадана. Израильские власти предприняли попытку вытеснить палестинцев со спорных территорий, чтобы получить место для поселенцев.

В результате 7 мая произошли столкновения между палестинцами и полицией: травмы получили по меньшей мере 205 демонстрантов и 18 израильских офицеров. Правоохранители применили резиновые пули и шумовые гранаты.

Станислав Стороженко

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