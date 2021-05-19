США закулисно помогли предотвратить наземное вторжение Израиля в Газу – Politico

Официальные лица США уверены, что их преимущественно закулисное вмешательство помогло предотвратить наземное вторжение Израиля в сектор Газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Американские официальные лица, сказал собеседник издания, в частном порядке призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его помощников свернуть операции против сектора Газа. Недавно премьер сказал, что впереди "несколько дней" боев. Это дало основания для надежды на скорое завершение конфликта.

США также способствовали переговорам между египетскими официальными лицами и обеими сторонами конфликта, включая ХАМАС. "Есть признаки того, что ХАМАС ищет выход из конфликта", – сказал источник.

Ситуация остается непредсказуемой, и если какая-либо из сторон решит активизировать свою деятельность, любые попытки добиться прочного прекращения огня могут потерпеть неудачу. При этом администрация президента США Джо Байдена и другие уже ищут способы отправить гуманитарную помощь в Газу, приморскую территорию с населением 2 миллиона человек.

"Конец" может наступить поэтапно — сначала паузы в обмене ударами, затем окончательное прекращение насилия, сказал собеседник.

По его словам, администрация Байдена решила, что лучший способ прекратить кровопролитие – это воздействовать на Израиль за кулисами, а не публично требовать прекращения огня или поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН. Израиль особенно чувствителен к решениям ООН, которую считает настроенной против него.

США хотят избежать повторения 2014 года, когда ХАМАС и Израиль обменивались ударами около 50 дней. Тогда погибли более 2000 палестинцев и 70 израильтян. Бои 2012 года длились восемь дней, в результате чего погибли более 160 палестинцев и по меньшей мере шесть израильтян.

Один из факторов, усложняющих попытки положить конец текущему конфликту, – это то, что ХАМАС в переговорах выдвигает требования, касающиеся Иерусалима. Источник Politico не уточнил, какие именно требования имеются в виду, но сказал, что Израиль никогда их не примет.

СПРАВКА. Нынешний виток эскалации начался в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с военными у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Формально из-за того, что суд в Израиле постановил изъять часть жилья у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах (живут там десятки лет) и вернуть его израильтянам: помещения до 1948-го принадлежали им. Палестинцы возмутились. С 10 по 18 мая из Газы запустили свыше 3200 ракет по Израилю. ЦАХАЛ в ответ нанес почти 1000 ударов по сектору. Погибли более 200 палестинцев и по меньшей мере десятеро израильтян.

13 мая администрация Байдена направила на Ближний Восток спецпосланника. Его задача – погасить конфликт между Израилем и Палестиной.

17 мая Байден поговорил с Нетаньяху по телефону. В релизе Белого дома о звонке отмечалось, что Байден поддержал "право Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС", а также – призывы привлечь к ответственности экстремистов и установить мир.

США трижды с 10 мая блокировали заявления Совета Безопасности ООН с призывом прекратить насилие между Палестиной и Израилем. Автор заявления – Китай, геополитический противник Вашингтона.

19 мая Байден в разговоре с Нетаньяху сказал, что ожидает сегодня значительной деэскалации конфликта.

Вадим Ребрина

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