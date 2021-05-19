Байден сообщил Нетаньяху, что сегодня ожидает значительной деэскалации в Газе

Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что ожидает сегодня значительной деэскалации конфликта Израиля и Газы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по результатам разговора политиков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Президент сообщил премьер-министру, что сегодня ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня", – говорится в релизе.

Кроме того, сообщается, что Байден обсудил с Нетаньяху прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАС и других террористических элементов, а также продолжающиеся дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Читайте также: Байден призвал Нетаньяху свернуть операцию в Газе – AP

СПРАВКА. Новая эскалация Палестина-Израиль началась со стычек палестинцев с силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948-го. Начались стычки израильских арабов и евреев. Из Газы по Израилю запущено уже >3700 ракет (до 540 из них упали в самом секторе). Армия в ответ нанесла ~1000 ударов по сектору. Разрушены >130 зданий, >320 квартир и домов повреждены. Погибли >220 палестинцев и около 10 израильтян.

13 мая администрация Байдена направила на Ближний Восток спецпосланника. Его задача – погасить конфликт Израиль-Палестина.

17 мая Байден поговорил с Нетаньяху по телефону. В релизе Белого дома о звонке отмечалось, что Байден поддержал "право Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС", а также – призывы привлечь к ответственности экстремистов и установить мир.

США трижды с 10 мая заблокировали заявления Совета Безопасности ООН с призывом прекратить насилие между Палестиной и Израилем. Автор заявления – Китай, геополитический противник Вашингтона.

Читайте также: Израиль показал, как боевики ХАМАС прячут в Газе ракетные установки среди домов – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.