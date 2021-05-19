Байден сообщил Нетаньяху, что сегодня ожидает значительной деэскалации в Газе
Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что ожидает сегодня значительной деэскалации конфликта Израиля и Газы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по результатам разговора политиков.
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"Президент сообщил премьер-министру, что сегодня ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня", – говорится в релизе.
Кроме того, сообщается, что Байден обсудил с Нетаньяху прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАС и других террористических элементов, а также продолжающиеся дипломатические усилия по урегулированию конфликта.
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- 13 мая администрация Байдена направила на Ближний Восток спецпосланника. Его задача – погасить конфликт Израиль-Палестина.
- 17 мая Байден поговорил с Нетаньяху по телефону. В релизе Белого дома о звонке отмечалось, что Байден поддержал "право Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС", а также – призывы привлечь к ответственности экстремистов и установить мир.
- США трижды с 10 мая заблокировали заявления Совета Безопасности ООН с призывом прекратить насилие между Палестиной и Израилем. Автор заявления – Китай, геополитический противник Вашингтона.
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