Байден призвал Нетаньяху свернуть операцию в Газе – AP
Президент США Джо Байден и официальные лица его администрации призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других израильских топ-чиновников прекратить бомбардировку Газы. Об этом сообщил Associated Press знакомый с обсуждениями источник.
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По данным издания, Байден и высокопоставленные чиновники его администрации подчеркнули израильтянам в понедельник и вторник, что в их интересах – как можно скорее свернуть операцию в Газе.
Белый дом до сих пор сопротивлялся призывам к усилению общественного давления на Нетаньяху, пишет издание. Он рассчитал, что Израиль не будет реагировать на международные резолюции или публичные требования США, а самым большим рычагом влияния станет закулисное давление.
По данным источника издания, знакомого с обсуждениями в администрации Байдена, Израиль дал понять, что их военная кампания может закончиться в считанные дни.
- 13 мая администрация Байдена направила на Ближний Восток спецпосланника. Его задача – погасить конфликт Израиль-Палестина.
- 15 мая после авиаудара Израиля в секторе Газы рухнуло здание с офисами международных СМИ, в том числе и АР.
- 17 мая Байден поговорил с Нетаньяху по телефону. В релизе Белого дома о звонке отмечалось, что Байден поддержал "право Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС", а также – призывы привлечь к ответственности экстремистов и установить мир. О призывах к Израилю прекратить операцию в релизе не говорилось.
- США трижды с 10 мая заблокировали заявления Совета Безопасности ООН с призывом прекратить насилие между Палестиной и Израилем. Автор заявления – Китай, геополитический противник Вашингтона.
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