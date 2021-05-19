Байден призвал Нетаньяху свернуть операцию в Газе – AP

Президент США Джо Байден и официальные лица его администрации призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других израильских топ-чиновников прекратить бомбардировку Газы. Об этом сообщил Associated Press знакомый с обсуждениями источник.

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По данным издания, Байден и высокопоставленные чиновники его администрации подчеркнули израильтянам в понедельник и вторник, что в их интересах – как можно скорее свернуть операцию в Газе.

Белый дом до сих пор сопротивлялся призывам к усилению общественного давления на Нетаньяху, пишет издание. Он рассчитал, что Израиль не будет реагировать на международные резолюции или публичные требования США, а самым большим рычагом влияния станет закулисное давление.

По данным источника издания, знакомого с обсуждениями в администрации Байдена, Израиль дал понять, что их военная кампания может закончиться в считанные дни.

СПРАВКА. Нынешний виток эскалации начался в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с военными у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Формально из-за того, что суд в Израиле постановил изъять часть жилья у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах (живут там десятки лет) и вернуть его израильтянам: помещения до 1948-го принадлежали им. Палестинцы . Нынешний виток эскалации начался в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с военными у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Формально из-за того, что суд в Израиле постановил изъять часть жилья у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах (живут там десятки лет) и вернуть его израильтянам: помещения до 1948-го принадлежали им. Палестинцы возмутились . С 10 по 18 мая из Газы запустили свыше 3200 ракет по Израилю. ЦАХАЛ в ответ нанес почти 1000 ударов по сектору.

13 мая администрация Байдена направила на Ближний Восток спецпосланника. Его задача – погасить конфликт Израиль-Палестина.

15 мая после авиаудара Израиля в секторе Газы рухнуло здание с офисами международных СМИ, в том числе и АР.

17 мая Байден поговорил с Нетаньяху по телефону. В релизе Белого дома о звонке отмечалось, что Байден поддержал "право Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС", а также – призывы привлечь к ответственности экстремистов и установить мир. О призывах к Израилю прекратить операцию в релизе не говорилось.

США трижды с 10 мая заблокировали заявления Совета Безопасности ООН с призывом прекратить насилие между Палестиной и Израилем. Автор заявления – Китай, геополитический противник Вашингтона.

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Марк Сировой

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