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После авиаудара Израиля в секторе Газа рухнуло здание с офисами международных СМИ: видео

15.05.2021, 16:44
После авиаудара Израиля в секторе Газа рухнуло здание с офисами международных СМИ: видео - Фото
Иллюстративное фото: EPA

В секторе Газа в результате израильского авианалета разрушено здание, где находились офисы международных СМИ, в том числе Al Jazeera и Associated Press, сообщает Al Jazeera.

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Неизвестно, были ли жертвы в результате атаки. По словам репортера из Газы Сафват Аль-Калута, израильские военные предупредили о разрушении здания за час до удара.

В здание попали не менее трех ракет. Армия обороны Израиля заявила в Twitter, что в здании находились военные объекты, принадлежащие разведке ХАМАС. В ЦАХАЛе подтвердили, что проинформировали жителей здания об ударе заранее.

В Израиле с начала обстрелов со стороны исламистской группировки ХАМАС погибли не менее семи человек, в том числе пятилетний ребенок.

В секторе Газа с понедельника из-за бомбардировок со стороны Израиля погибли не менее 140 человек, в том числе 39 детей, сообщают журналисты.

  • Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. 
  • Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
  • Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
  • Вчера, 14 мая, Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия

Смотрите также: Израиль разрушил еще одно из самых высоких зданий в Газе: видео

Денис Юдин
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Al Jazeera Израиль сектор газа Associated Press арабо-израильский конфликт
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