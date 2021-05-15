После авиаудара Израиля в секторе Газа рухнуло здание с офисами международных СМИ: видео

В секторе Газа в результате израильского авианалета разрушено здание, где находились офисы международных СМИ, в том числе Al Jazeera и Associated Press, сообщает Al Jazeera.

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Неизвестно, были ли жертвы в результате атаки. По словам репортера из Газы Сафват Аль-Калута, израильские военные предупредили о разрушении здания за час до удара.

В здание попали не менее трех ракет. Армия обороны Израиля заявила в Twitter, что в здании находились военные объекты, принадлежащие разведке ХАМАС. В ЦАХАЛе подтвердили, что проинформировали жителей здания об ударе заранее.

LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City



LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021

В Израиле с начала обстрелов со стороны исламистской группировки ХАМАС погибли не менее семи человек, в том числе пятилетний ребенок.

В секторе Газа с понедельника из-за бомбардировок со стороны Израиля погибли не менее 140 человек, в том числе 39 детей, сообщают журналисты.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.

Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.

Вчера, 14 мая, Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия

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Денис Юдин

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