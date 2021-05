После авиаудара Израиля в секторе Газа рухнуло здание с офисами международных СМИ: видео

В секторе Газа в результате израильского авианалета разрушено здание, где находились офисы международных СМИ, в том числе Al Jazeera и Associated Press, сообщает Al Jazeera.

Неизвестно, были ли жертвы в результате атаки. По словам репортера из Газы Сафват Аль-Калута, израильские военные предупредили о разрушении здания за час до удара.

В здание попали не менее трех ракет. Армия обороны Израиля заявила в Twitter, что в здании находились военные объекты, принадлежащие разведке ХАМАС. В ЦАХАЛе подтвердили, что проинформировали жителей здания об ударе заранее.

LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City



LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0