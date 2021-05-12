Израиль разрушил еще одно из самых высоких зданий в Газе: видео

Израильские военные в ответ на обстрелы со стороны ХАМАС двумя авиаударами разрушили третье высотное здание в секторе Газы — 14-этажное здание Аль Шорук, где находился офис телеканала ХАМАСа Аль-Акса. Об этом сообщает AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Здание было расположено в старом римском районе, на самой оживленной торговой улице в городе Газа.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что хорошо знает это здание, "потому что в нем расположены офисы ведущих местных и иностранных СМИ".

"ЦАХАЛ предупредили охрану Аль Шорук о том, что здание будет уничтожено, и нанесли несколько ударов в качестве предупреждения. То есть дали время на то, чтобы их Аль Шорук успели вывести людей. Такие упреждающие удары в Газе называют "тук-тук в потолок", их наносят ракетами без боезарядов. А потом бомбят по-настоящему", – написал он.

Пострадал ли кто-то в результате обстрела, пока неизвестно.

Цаплиенко опубликовал видео, которое прислал ему "врач, который живет рядом с Аль Шорук".

Министерство здравоохранения в Газе сообщает, что с начала конфликта там пострадали более 300 человек, 53 человека погибли, пишет BBC. В Израиле, по информации агентства, в результате ракетных ударов погибли шесть человек.

ХАМАС заявил, что в ответ на атаку выпустил 130 ракет по Израилю.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

10 мая, вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян.

Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.

Утром сегодня, 12 мая, Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.