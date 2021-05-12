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Израиль разрушил еще одно из самых высоких зданий в Газе: видео

12.05.2021, 20:45
Израиль разрушил еще одно из самых высоких зданий в Газе: видео - Фото
Скриншот с видео

Израильские военные в ответ на обстрелы со стороны ХАМАС двумя авиаударами разрушили третье высотное здание в секторе Газы — 14-этажное здание Аль Шорук, где находился офис телеканала ХАМАСа Аль-Акса. Об этом сообщает AP.

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Здание было расположено в старом римском районе, на самой оживленной торговой улице в городе Газа.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что хорошо знает это здание, "потому что в нем расположены офисы ведущих местных и иностранных СМИ".

"ЦАХАЛ предупредили охрану Аль Шорук о том, что здание будет уничтожено, и нанесли несколько ударов в качестве предупреждения. То есть дали время на то, чтобы их Аль Шорук успели вывести людей. Такие упреждающие удары в Газе называют "тук-тук в потолок", их наносят ракетами без боезарядов. А потом бомбят по-настоящему", – написал он.

Пострадал ли кто-то в результате обстрела, пока неизвестно.

Цаплиенко опубликовал видео, которое прислал ему "врач, который живет рядом с Аль Шорук".

Министерство здравоохранения в Газе сообщает, что с начала конфликта там пострадали более 300 человек, 53 человека погибли, пишет BBC. В Израиле, по информации агентства, в результате ракетных ударов погибли шесть человек. 

ХАМАС заявил, что в ответ на атаку выпустил 130 ракет по Израилю.

  • Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. 
  • 10 мая, вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян.
  • Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
  • Утром сегодня, 12 мая, Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
Вадим Ребрина
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Цахал Сектор Газы Израиль Палестина хамас
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