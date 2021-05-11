ХАМАС в ответ на авиаудар по жилому зданию в Газе обстреливает Тель-Авив: видео
Израиль нанес удар по 13-этажному жилому дому в палестинском городе Газа. В ответ исламистская группировка ХАМАС обстреляла ракетами Тель-Авив. В пригороде столицы погибла женщина, несколько человек ранены. Об этом пишут израильские СМИ.
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Haaretz пишет, что в результате удара здание в Газе полностью разрушено. Его жителей якобы предупредили об обстреле за полтора часа, и они были эвакуированы. По информации издания, в разрушенном здании находился офис политического руководства ХАМАС.
תיעוד הפצצת המגדל בעזה. דובר הזרוע הצבאית של החמאס אבו עובדייה : אם ישראל תגביר את התוקפנות שלה ותפגע במגדלים ברצועה , אז תל אביב תהיה המטרה הבאה , והמכה הרבה יותר קשה ממה שהיה באשקלון. לילה ארוך לפנינו pic.twitter.com/x2U617anoB— Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) May 11, 2021
طائرات الاحتلال تدمّر برج هنادي غربي مدينة غزة— عايدة (@a00598) May 11, 2021
الحمد الله ربنا سلم pic.twitter.com/Qc5DRznZ7F
Группировка после этого заявила, что выпустит по Тель-Авиву 130 ракет. В городе были слышны сирены, предупреждающие об обстреле. Жителей призвали спуститься в бомбоубежища.
Жители пригорода столицы Израиля сообщают о звуках взрывов, "что свидетельствует о том, что система противоракетной обороны "Железный купол" использовалась для сбивания некоторых из приближающихся снарядов", пишет Times of Israel.
По информации издания, ракета попала в город Холон к югу от Тель-Авива, в результате чего минимум шесть человек получили серьезные ранения, в том числе пятилетняя девочка. "Ракета, похоже, попала в автобус в городе", – говорится в сообщении.
Аэропорт Бен-Гурион временно прекратил воздушное движение.
Обстреливаются также израильские города Ришон ле-Цион, Рамат-Ган, Сдот.
Haaretz сообщает, что в Ришон-ле-Ционе в результате прямого попадания ракеты в жилой дом погибла женщина.
О пострадавших или жертвах в самом Тель-Авиве не сообщается. СМИ предполагают, что это результат работы системы ПВО "Железный купол".
- Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме.
- Боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю с вечера понедельника, убив двух израильтян.
- Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
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