Израиль нанес сотни авиаударов по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы: видео

В результате военных действий между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС погибли не менее 35 человек в секторе Газа и пять в Израиле, сообщает Reuters.

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Утром сегодня, 12 мая, Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.

В ХАМАС заявили, что выпустили по Израилю 210 ракет.

В Газе после израильских авиаударов обрушилось многоэтажное жилое здание, еще одно было сильно повреждено.

Израиль заявил, что удары были нанесены по нескольким руководителям разведки ХАМАС, они были убиты, а так же по стартовым площадкам ракет и по офисам ХАМАС. В операции участвовали 80 самолетов. На границу с сектором Газа были направлены пехота и бронетехника в дополнение к уже находящимся там.

Израильские военные сообщают о ликвидации главы отдела безопасности разведки ХАМАС Хасана Каоги и его заместителя Ваила Иссы. Также были атакованы дома военачальников ХАМАС Бассема Иссы, Хана Юниса Рафа Салмы и главы военной разведки ХАМАС Мухаммада Язури.

Армия обороны Израиля опубликовала в Twitter видео ударов:

צפו בתיעוד מתקיפות צה"ל ברצועה במהלך הלילה >>> pic.twitter.com/M6rmdTB3By — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2021

Посланник ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Тор Веннесланд призвал немедленно прекратить огонь и отметил, что стороны приближаются к полномасштабной войне.

Совет безопасности ООН проведет экстренные консультации из-за эскалации между Израилем и Газой.

Лига арабских государств обвинила Израиль в "неизбирательных" ударах по Газе.

В США заявили, что Израиль имеет законное право защищаться от ракетных обстрелов, и призвали обе стороны к сдержанности и деэскалации.

В министерстве здравоохранения Газы заявили о 32 погибших, позже появилась информация о гибели еще троих.

В Израиле заявляют о погибшей женщине в пригороде Тель-Авива, двух погибших женщинах в Ашкеолне и двух погибших в арабо-еврейском городе Лод.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме.

Боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю с вечера понедельника, убив двух израильтян.

Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.

Денис Юдин

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