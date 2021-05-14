Нетаньяху заявил о новой атаке против Газы: "Мы заставим ХАМАС заплатить высокую цену"
Силы обороны Израиля заявили о новой атаке сектора Газа воздушными и наземными войсками ЦАХАЛА – публикация об этом появилась в Twitter. По словам министра обороны и премьера страны Биньямина Нетаньяху, "финальное слово Израиля" сказано не было и атака будет продолжаться, сколько нужно, написал он в Twitter.
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"Мы заставим ХАМАС заплатить высокую цену. Мы делаем это и будем продолжать это делать с высокой интенсивностью. Последнее слово сказано не было, и эта операция будет продолжаться столько, сколько понадобится", – заявил политик.
Он отметил, что израильская власть полностью поддерживает полицию, пограничные службы и прочие силы безопасности "в восстановлении законности порядка в городах Израиля". "Мы не потерпим анархии", – подчеркнул Нетаньяху.
В секторе Газа уже заявили о масштабной атаке со стороны Израиля по воде, воздуху и суше, пишет The times of Israel. Движение ХАМАС подчеркнуло, что Израиль нанес свыше 150 авиаударов по северной части сектора – в ответ было выпущено около 50 ракет. Также в Газе заявили, что в результате обстрелов пострадали трое мужчин.
- Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.
- 10 мая, вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
- Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
- 13 мая в Израиле заявили о разработке плана наземной операции в Газе.
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