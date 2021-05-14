Нетаньяху заявил о новой атаке против Газы: "Мы заставим ХАМАС заплатить высокую цену"

Силы обороны Израиля заявили о новой атаке сектора Газа воздушными и наземными войсками ЦАХАЛА – публикация об этом появилась в Twitter. По словам министра обороны и премьера страны Биньямина Нетаньяху, "финальное слово Израиля" сказано не было и атака будет продолжаться, сколько нужно, написал он в Twitter.

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"Мы заставим ХАМАС заплатить высокую цену. Мы делаем это и будем продолжать это делать с высокой интенсивностью. Последнее слово сказано не было, и эта операция будет продолжаться столько, сколько понадобится", – заявил политик.

Он отметил, что израильская власть полностью поддерживает полицию, пограничные службы и прочие силы безопасности "в восстановлении законности порядка в городах Израиля". "Мы не потерпим анархии", – подчеркнул Нетаньяху.

В секторе Газа уже заявили о масштабной атаке со стороны Израиля по воде, воздуху и суше, пишет The times of Israel. Движение ХАМАС подчеркнуло, что Израиль нанес свыше 150 авиаударов по северной части сектора – в ответ было выпущено около 50 ракет. Также в Газе заявили, что в результате обстрелов пострадали трое мужчин.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

10 мая, вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.

Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.

13 мая в Израиле заявили о разработке плана наземной операции в Газе.

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Дарья Мостовая

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