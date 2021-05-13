UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Израиль разработал план наземной операции в Газе

13.05.2021, 12:37
Израиль разработал план наземной операции в Газе - Фото
Израильские военные на патрулировании (фото — пресс-служба IDF)

На рассмотрение начальнику израильского Генштаба сегодня, 13 мая, передадут план наземной операции в Газе, откуда страну последние трое суток засыпают сотнями ракет. Об этом вчера вечером сообщил представитель Армии обороны Израиля генерал Хидай Зильберман, пишет The Jerusalem Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам спикера, "все варианты остаются в силе".

Перед возможной наземной операцией к границе переброшены дополнительные войска, в том числе десантники, пехота из Голанской бригады и подразделения 7-й бронетанковой бригады.

Читайте колонку: Палестина в огне. К этому все шло, год за годом

Министр обороны страны Бени Ганц подчеркнул, что армия продолжит наносить удары по Газе до тех пор, "пока это не принесет полного и долгосрочного мира".

"Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о спокойствии. Мы не принимаем морализаторство любых организаций или учреждений о нашем праве и долге защищать граждан Израиля", – подчеркнул он.

Газа (фото – EPA)

Вчера вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил правительству, что отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня. Начальник Генштаба генерал-лейтенант Авив Кохави позвонил генералу Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов США, чтобы сообщить ему об операции.

Кабинет безопасности Израиля в среду вечером одобрил рекомендацию Кохави об эскалации ответных авиаударов по сектору. Военные предупреждают местное население о точках, куда будет нанесен удар и дают время на эвакуацию.

СПРАВКА. Эскалация началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го он принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы начали возмущаться. С 10 по 13 мая радикалы из Газы запустили около 1600 ракет по Израилю. ВВС в ответ нанесли более 650 ударов по сектору. В Газе утверждают, что погибли 69 человек, до 400 получили ранения. Израиль говорит о шести жертвах среди своих граждан.

"Вечером мы начали уничтожать правительственные объекты в секторе Газа, такие как центральные банки и здания внутренней безопасности. В ХАМАС появились трещины: на него оказывается давление даже среди населения Газы, которое теряет терпение и видит эти руины", – сказал Зильберман.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Израиль ракетный удар эскалация Палестина газа Ближний Восток зачистка наземная операция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 