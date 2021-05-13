Израиль разработал план наземной операции в Газе

На рассмотрение начальнику израильского Генштаба сегодня, 13 мая, передадут план наземной операции в Газе, откуда страну последние трое суток засыпают сотнями ракет. Об этом вчера вечером сообщил представитель Армии обороны Израиля генерал Хидай Зильберман, пишет The Jerusalem Post.

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По словам спикера, "все варианты остаются в силе".

Перед возможной наземной операцией к границе переброшены дополнительные войска, в том числе десантники, пехота из Голанской бригады и подразделения 7-й бронетанковой бригады.

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Министр обороны страны Бени Ганц подчеркнул, что армия продолжит наносить удары по Газе до тех пор, "пока это не принесет полного и долгосрочного мира".

"Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о спокойствии. Мы не принимаем морализаторство любых организаций или учреждений о нашем праве и долге защищать граждан Израиля", – подчеркнул он.

Вчера вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил правительству, что отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня. Начальник Генштаба генерал-лейтенант Авив Кохави позвонил генералу Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов США, чтобы сообщить ему об операции.

Кабинет безопасности Израиля в среду вечером одобрил рекомендацию Кохави об эскалации ответных авиаударов по сектору. Военные предупреждают местное население о точках, куда будет нанесен удар и дают время на эвакуацию.

СПРАВКА. Эскалация началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го он принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы . Эскалация началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го он принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы начали возмущаться . С 10 по 13 мая радикалы из Газы запустили около 1600 ракет по Израилю. ВВС в ответ нанесли более 650 ударов по сектору. В Газе утверждают, что погибли 69 человек, до 400 получили ранения. Израиль говорит о шести жертвах среди своих граждан.

"Вечером мы начали уничтожать правительственные объекты в секторе Газа, такие как центральные банки и здания внутренней безопасности. В ХАМАС появились трещины: на него оказывается давление даже среди населения Газы, которое теряет терпение и видит эти руины", – сказал Зильберман.

Евгений Пилипенко

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