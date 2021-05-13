Израиль разработал план наземной операции в Газе
На рассмотрение начальнику израильского Генштаба сегодня, 13 мая, передадут план наземной операции в Газе, откуда страну последние трое суток засыпают сотнями ракет. Об этом вчера вечером сообщил представитель Армии обороны Израиля генерал Хидай Зильберман, пишет The Jerusalem Post.
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По словам спикера, "все варианты остаются в силе".
Перед возможной наземной операцией к границе переброшены дополнительные войска, в том числе десантники, пехота из Голанской бригады и подразделения 7-й бронетанковой бригады.
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Министр обороны страны Бени Ганц подчеркнул, что армия продолжит наносить удары по Газе до тех пор, "пока это не принесет полного и долгосрочного мира".
"Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о спокойствии. Мы не принимаем морализаторство любых организаций или учреждений о нашем праве и долге защищать граждан Израиля", – подчеркнул он.
Вчера вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил правительству, что отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня. Начальник Генштаба генерал-лейтенант Авив Кохави позвонил генералу Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов США, чтобы сообщить ему об операции.
Кабинет безопасности Израиля в среду вечером одобрил рекомендацию Кохави об эскалации ответных авиаударов по сектору. Военные предупреждают местное население о точках, куда будет нанесен удар и дают время на эвакуацию.
"Вечером мы начали уничтожать правительственные объекты в секторе Газа, такие как центральные банки и здания внутренней безопасности. В ХАМАС появились трещины: на него оказывается давление даже среди населения Газы, которое теряет терпение и видит эти руины", – сказал Зильберман.
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