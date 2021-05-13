Госдеп в деле | Топ-посланник США улетел на Ближний Восток: задача – погасить конфликт Палестина-Израиль
США направили на Ближний Восток высокопоставленного дипломата, чтобы убедить Израиль и Палестину погасить наиболее интенсивный за последние годы конфликт. Об этом пишет агентство Голос Америки.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
О ситуации состоялись телефонные разговоры президента США Джо Байдена и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Последний также обсудил нынешнюю эскалацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Глава Госдепа переговорил и с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.
Israelis and Palestinians deserve equal measures of freedom, dignity, security, and prosperity.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 13, 2021
Блинкен сообщил, что направил на Ближний Восток своего заместителя Хейди Амра – тот должен встретиться с руководством противоборствующих сторон: "Он от моего имени и от имени президента Байдена призовет к деэскалации насилия".
Читайте колонку: Палестина в огне. К этому все шло, год за годом
На брифингах американский лидер и госсекретарь сообщили, что Израиль имеет право на самооборону и применение силы, когда его атакуют. Блинкен уточнил, что Израиль "должен сделать все, чтобы избежать жертв среди гражданских".
Байден выразил надежду на завершение эскалации "в ближайшее время".
У США по-прежнему нет посла в Израиле: Дэвид Фридман завершил работу на этой должности еще 20 января. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден "в ближайшие недели" представит кандидатуру.
- Смотрите подборки видео и фото из Газы после ответных ударов Израиля, и Израиля во время и после ракетных обстрелов боевиков.
Комментарии