США направили на Ближний Восток высокопоставленного дипломата, чтобы убедить Израиль и Палестину погасить наиболее интенсивный за последние годы конфликт. Об этом пишет агентство Голос Америки.

О ситуации состоялись телефонные разговоры президента США Джо Байдена и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Последний также обсудил нынешнюю эскалацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава Госдепа переговорил и с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Israelis and Palestinians deserve equal measures of freedom, dignity, security, and prosperity.