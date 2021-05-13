США направили на Ближний Восток высокопоставленного дипломата, чтобы убедить Израиль и Палестину погасить наиболее интенсивный за последние годы конфликт. Об этом пишет агентство Голос Америки.

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О ситуации состоялись телефонные разговоры президента США Джо Байдена и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Последний также обсудил нынешнюю эскалацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава Госдепа переговорил и с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Israelis and Palestinians deserve equal measures of freedom, dignity, security, and prosperity. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 13, 2021

Блинкен сообщил, что направил на Ближний Восток своего заместителя Хейди Амра – тот должен встретиться с руководством противоборствующих сторон: "Он от моего имени и от имени президента Байдена призовет к деэскалации насилия".

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На брифингах американский лидер и госсекретарь сообщили, что Израиль имеет право на самооборону и применение силы, когда его атакуют. Блинкен уточнил, что Израиль "должен сделать все, чтобы избежать жертв среди гражданских".

Байден выразил надежду на завершение эскалации "в ближайшее время".

СПРАВКА. Эскалация началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го он принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы . Эскалация началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го он принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы начали возмущаться . С 10 по 13 мая радикалы из Газы запустили около 1600 ракет по Израилю. ВВС в ответ нанесли более 600 ударов по сектору. В Газе утверждают, что погибли 67 человек, до 400 получили ранения. Израиль говорит о шести жертвах среди своих граждан.

У США по-прежнему нет посла в Израиле: Дэвид Фридман завершил работу на этой должности еще 20 января. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден "в ближайшие недели" представит кандидатуру.

Евгений Пилипенко

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