Сектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортаж

В ответ на сотни ракет с территории сектора Газа по территории Израиля, в ночь на 12 мая ВВС последнего нанесли массированные удары по позициям радикальных группировок ХАМАС и Исламский джихад.
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Из-за нового обстрела со стороны боевиков (израильская система ПРО Железный Купол не способна перехватить все ракеты при такой плотности запусков) в стране погибли не менее семи граждан. Власти Израиля сообщают о десятках раненых.
Люди в городах, которые подверглись атаке, сидят в подвалах и других бомбоубежищах.
Как уточняет Радио Свобода, после ответной атаки по ~140 целям Израиль заявил о не менее 20 ликвидированных боевиках. Армия Израиля утверждает, что ночью уничтожены ключевые сотрудники разведки ХАМАС: глава отдела безопасности Хасан Кауджи и его зам Ваиль Ису.
При этом в Газе сегодня, 12 мая, говорят о не менее 30 жертвах, среди которых 10 детей. В течение двух последних дней ранения в Газе получили около 200 человек.
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Ракетные обстрелы израильской территории – обыденность для страны уже не первое десятилетие. Ежегодно со стороны сектора Газа и Синая исламисты выпускают по Израилю десятки ракет Scud, но зачастую самодельных, а также могут обстрелять из различных советских систем РСЗО.
WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz— Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021
Исламисты порой запускают ракеты с территории жилых районов, куда затем прилетает "ответка" Израиля.
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Фото: ЕРА