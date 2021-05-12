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12.05.2021, 08:22

Сектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортаж

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Сектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортаж
Сектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортаж
Сектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортажСектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортаж

В ответ на сотни ракет с территории сектора Газа по территории Израиля, в ночь на 12 мая ВВС последнего нанесли массированные удары по позициям радикальных группировок ХАМАС и Исламский джихад.

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Из-за нового обстрела со стороны боевиков (израильская система ПРО Железный Купол не способна перехватить все ракеты при такой плотности запусков) в стране погибли не менее семи граждан. Власти Израиля сообщают о десятках раненых.

Люди в городах, которые подверглись атаке, сидят в подвалах и других бомбоубежищах.

СПРАВКА. В эшелонированную систему ПРО Израиля входят комплексы Железный купол (дальность перехвата – до 70 км), Праща Давида (40-300 км) и Стрела-2 (до 2000 км). Последние ЗРК постепенно заменяют на более эффективные Стрела-3. Совершенствуя щит ПРО, в ЦАХАЛ учитывают возможные атаки со стороны как Ирана и Сирии, так и Ливана.

Как уточняет Радио Свобода, после ответной атаки по ~140 целям Израиль заявил о не менее 20 ликвидированных боевиках. Армия Израиля утверждает, что ночью уничтожены ключевые сотрудники разведки ХАМАС: глава отдела безопасности Хасан Кауджи и его зам Ваиль Ису.

При этом в Газе сегодня, 12 мая, говорят о не менее 30 жертвах, среди которых 10 детей. В течение двух последних дней ранения в Газе получили около 200 человек.

Смотрите также: Улицы замерли. В Израиле под сирену вся страна вышла почтить память жертв Холокоста

Ракетные обстрелы израильской территории – обыденность для страны уже не первое десятилетие. Ежегодно со стороны сектора Газа и Синая исламисты выпускают по Израилю десятки ракет Scud, но зачастую самодельных, а также могут обстрелять из различных советских систем РСЗО.

Исламисты порой запускают ракеты с территории жилых районов, куда затем прилетает "ответка" Израиля.

  • ЕС и США осудили новую резкую эскалацию в регионе, которая, по оценкам, наихудшая со времен противостояния в 2014 году.
  • Эскалация началась в начале мая 2021-го после стычек между палестинцами и израильскими силами безопасности в Иерусалиме. Основной точкой конфликта стала в этот раз мечеть Аль-Акса.
  • Суд в Израиле постановил, что в иерусалимском квартале Шейх-Джаррах у арабских семей (проживающих там уже десятки лет) изымут часть домов – и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948 года эти дома принадлежали этим еврейским семьям. Палестинцы возмутились – начались беспорядки.

Смотрите также: Как работает израильский Железный купол: видео перехвата ракет

Фото: ЕРА

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Теги: Израиль, авиаудар, Палестина, сектор газа, хамас
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