В 10:00 утра по местному времени в Израиле прозвучала ежегодная двухминутная сирена в память о шести миллионах евреев, убитых нацистами во Второй мировой войне. Об этом пишет The Times of Israel.

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"Оживленные улицы замерли: пешеходы стояли на месте, автобусы и авто останавливались, их водители стояли на дорогах со склоненными головами", – отмечает издание.

Церемония почтения памяти погибших также проводится в школах, государственных учреждениях и на армейских базах страны.

Ежегодный день памяти жертв Холокоста – один из самых торжественных дней в национальном календаре Израиля.

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Станислав Стороженко

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