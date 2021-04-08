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Улицы замерли. В Израиле под сирену вся страна вышла почтить память жертв Холокоста: видео видео

08.04.2021, 10:53
Израиль Иерусалим (depositphotos.com)
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В 10:00 утра по местному времени в Израиле прозвучала ежегодная двухминутная сирена в память о шести миллионах евреев, убитых нацистами во Второй мировой войне. Об этом пишет The Times of Israel.

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"Оживленные улицы замерли: пешеходы стояли на месте, автобусы и авто останавливались, их водители стояли на дорогах со склоненными головами", – отмечает издание.

Церемония почтения памяти погибших также проводится в школах, государственных учреждениях и на армейских базах страны.

Ежегодный день памяти жертв Холокоста – один из самых торжественных дней в национальном календаре Израиля.

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Станислав Стороженко
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Сирена Израиль холокост
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