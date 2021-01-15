Мемориальный центр Бабий Яр обнародовал 300 000 документов прошлого века

Цифровой архив мемориального центра Холокоста Бабий Яр пополнился новыми документами ХХ века. Обнародованы новые книги ЗАГСов за 1927-1933 годы из госархива Киева и трудовой картотеки жителей Киева и области периода нацистской оккупации из госархива Киевской области. Об этом сообщается на сайте центра.

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Как отмечается, на онлайн-платформе центра появилось около 300 000 новых сканкопий документов.

По словам руководителя проекта "Имена" Анны Фурман, материалов ЗАГСов очень много, их обрабатывают частями. Эти документы – свидетельства о рождении, браке, смерти и т.д. – пользуются наибольшим спросом у населения. В архиве есть актовые книги, которые сейчас находятся на реставрации, они будут оцифрованы и доступны при первой же возможности.

Благодаря документам трудовой картотеки жителей Киева и области периода оккупации 1941-1943 годов можно найти дополнительную информацию о родственниках, узнать об их профессии, составе семьи, национальности.

Всего на онлайн-платформе мемориального центра Холокоста по состоянию на начало года размещено около 500 000 сканов важных документов.

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Наталия Медведева

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