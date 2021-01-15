UA

Мемориальный центр Бабий Яр обнародовал 300 000 документов прошлого века

15.01.2021, 23:02
Мемориальный центр Бабий Яр обнародовал 300 000 документов прошлого века - Фото
Фото: Мемориальный центр Холокоста Бабий яр

Цифровой архив мемориального центра Холокоста Бабий Яр пополнился новыми документами ХХ века. Обнародованы новые книги ЗАГСов за 1927-1933 годы из госархива Киева и трудовой картотеки жителей Киева и области периода нацистской оккупации из госархива Киевской области. Об этом сообщается на сайте центра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, на онлайн-платформе центра появилось около 300 000 новых сканкопий документов.

По словам руководителя проекта "Имена" Анны Фурман, материалов ЗАГСов очень много, их обрабатывают частями. Эти документы – свидетельства о рождении, браке, смерти и т.д. – пользуются наибольшим спросом у населения. В архиве есть актовые книги, которые сейчас находятся на реставрации, они будут оцифрованы и доступны при первой же возможности.

Благодаря документам трудовой картотеки жителей Киева и области периода оккупации 1941-1943 годов можно найти дополнительную информацию о родственниках, узнать об их профессии, составе семьи, национальности.

Всего на онлайн-платформе мемориального центра Холокоста по состоянию на начало года размещено около 500 000 сканов важных документов.

Читайте также: Создано приложение, рассказывающее об истории "Бабьего Яра" в дополненной реальности

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Вторая мировая война Бабий Яр киев холокост архив

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 