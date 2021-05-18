США в третий раз заблокировали заявление Совбеза ООН по арабо-израильскому конфликту
США в третий раз с 10 мая заблокировали принятие "китайского" заявления Совета Безопасности ООН с призывом прекратить насилие между Палестиной и Израилем. Сегодня в 17:00 по Киеву состоится новое экстренное – и закрытое – заседание на министерском уровне, пишет агентство AFP.
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Проект заявления, которое не хотят подписывать в Вашингтоне, составлен его геополитическим противником – Китаем, а также Тунисом и Норвегией.
По словам неназванного американского дипломата, США "сейчас не могут поддержать выражение мнения" СБ ООН.
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В последнем черновике документа в распоряжении агентства авторы призывают к "деэскалации ситуации, прекращению насилия и уважению международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц, особенно детей".
Также там выражают "глубокую озабоченность" обстрелами и "серьезную озабоченность" насчет возможного выселения палестинских семей из домов в Восточном Иерусалиме в пользу израильских семей. Черновик также осуждает "односторонние действия", которые могут привести к эскалации.
В проекте заявления приветствуются международные усилия по деэскалации без упоминания США и подтверждается поддержка СБ ООН решения о создании двух государств, позволяющего израильтянам и палестинцам "жить бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ".
Администрация президента Джо Байдена ранее направила в регион спецпосланника. По мнению Госдепа США, принятие заявления СБ ООН якобы может иметь для его работы негативные последствия.
"Мы не стоим на пути дипломатии", – заявил вчера по этому поводу на пресс-конференции в Копенгагене госсекретарь США Энтони Блинкен.
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