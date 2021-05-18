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США в третий раз заблокировали заявление Совбеза ООН по арабо-израильскому конфликту

18.05.2021, 12:05
США в третий раз заблокировали заявление Совбеза ООН по арабо-израильскому конфликту - Фото
Так проходят заседания СБ ООН во время пандемии (фото - ЕРА)

США в третий раз с 10 мая заблокировали принятие "китайского" заявления Совета Безопасности ООН с призывом прекратить насилие между Палестиной и Израилем. Сегодня в 17:00 по Киеву состоится новое экстренное – и закрытое – заседание на министерском уровне, пишет агентство AFP.

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Проект заявления, которое не хотят подписывать в Вашингтоне, составлен его геополитическим противником – Китаем, а также Тунисом и Норвегией.

По словам неназванного американского дипломата, США "сейчас не могут поддержать выражение мнения" СБ ООН.

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В последнем черновике документа в распоряжении агентства авторы призывают к "деэскалации ситуации, прекращению насилия и уважению международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц, особенно детей".

Также там выражают "глубокую озабоченность" обстрелами и "серьезную озабоченность" насчет возможного выселения палестинских семей из домов в Восточном Иерусалиме в пользу израильских семей. Черновик также осуждает "односторонние действия", которые могут привести к эскалации.

В проекте заявления приветствуются международные усилия по деэскалации без упоминания США и подтверждается поддержка СБ ООН решения о создании двух государств, позволяющего израильтянам и палестинцам "жить бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ".

СПРАВКА. Нынешний виток эскалации начался в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с военными у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Формально из-за того, что суд в Израиле постановил изъять часть жилья у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах (живут там десятки лет) и вернуть его израильтянам: помещения до 1948-го принадлежали им. Палестинцы возмутились. С 10 по 18 мая из Газы запустили свыше 3200 ракет по Израилю. ЦАХАЛ в ответ нанес почти 1000 ударов по сектору.

Администрация президента Джо Байдена ранее направила в регион спецпосланника. По мнению Госдепа США, принятие заявления СБ ООН якобы может иметь для его работы негативные последствия.

"Мы не стоим на пути дипломатии", – заявил вчера по этому поводу на пресс-конференции в Копенгагене госсекретарь США Энтони Блинкен.

Смотрите видео: ВВС Израиля показали, как "стучат" по крыше перед уничтожением здания авиаударом

Евгений Пилипенко
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