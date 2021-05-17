У Байдена одобрили продажу оружия Израилю на $735 млн – Washington Post
Администрация президента США Джозефа Байдена одобрила продажу Израилю оружия на $735 млн. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на свои источники.
Собеседник издания рассказал, что Конгресс был официально уведомлен о предлагаемой продаже еще 5 мая – почти за неделю до того, как ХАМАС начали атаковать Израиль тысячами неуправляемых ракет.
Администрация Байдена призвала к прекращению огня и заявила, что Израиль имеет право защищаться от ХАМАС. При этом, по данным WP, среди демократов США есть опасения по поводу сделки. В частности, некоторые законодатели хотят узнать больше о новых продажах и их сроках, предлагая использовать сделку как рычаг воздействия.
"Если позволить эту предполагаемую продажу умных бомб без давления на Израиль согласиться на прекращение огня, это приведет только к новой бойне", – заявил собеседник издания из Демократической партии США.
Основная часть предлагаемых продаж – это комплекты Joint Direct Attack Munitions (JDAMS) комплекты, которые превращают "немые" бомбы в высокоточные ракеты.
- 16 мая в ЦАХАЛе заявили о наивысшей частоте ракетных обстрелов из Газы в истории - из Газы было выпущено 3100 ракет.
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