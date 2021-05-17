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У Байдена одобрили продажу оружия Израилю на $735 млн – Washington Post

17.05.2021, 18:58
У Байдена одобрили продажу оружия Израилю на $735 млн – Washington Post - Фото
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/OLIVER CONTRERAS)

Администрация президента США Джозефа Байдена одобрила продажу Израилю оружия на $735 млн. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Собеседник издания рассказал, что Конгресс был официально уведомлен о предлагаемой продаже еще 5 мая – почти за неделю до того, как ХАМАС начали атаковать Израиль тысячами неуправляемых ракет.

Администрация Байдена призвала к прекращению огня и заявила, что Израиль имеет право защищаться от ХАМАС. При этом, по данным WP, среди демократов США есть опасения по поводу сделки. В частности, некоторые законодатели хотят узнать больше о новых продажах и их сроках, предлагая использовать сделку как рычаг воздействия.

"Если позволить эту предполагаемую продажу умных бомб без давления на Израиль согласиться на прекращение огня, это приведет только к новой бойне", – заявил собеседник издания из Демократической партии США.

Основная часть предлагаемых продаж – это комплекты Joint Direct Attack Munitions (JDAMS) комплекты, которые превращают "немые" бомбы в высокоточные ракеты.

СПРАВКА. Эскалация началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го они принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы начали возмущаться. С 10 по 17 мая радикалы из Газы запустили около 3150 ракет по Израилю. ВВС Израиля в ответ нанесли более 820 ударов по сектору. В Газе утверждают, что погибли почти 200 человек, более 1000 получили ранения. Израиль говорит о 10 жертвах среди своих граждан, и одном погибшем солдате.

Смотрите также: Израиль разрушил еще одно из самых высоких зданий в Газе: видео

Оксана Житнюк
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Cенат США Израиль сектор газа арабо-израильский конфликт высокоточное оружие администрация байдена продажа оружия
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