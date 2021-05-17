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Израиль заявил о наивысшей в истории частоте ракетных обстрелов из Газы

17.05.2021, 07:16
Израиль заявил о наивысшей в истории частоте ракетных обстрелов из Газы - Фото
Ракеты, запущенные из Газы в сторону Израиля (фото - ЕРА)

В Армии обороны Израиля, ЦАХАЛе, заявили о наивысшей частоте ракетных обстрелов из Газы в истории. Соответствующее сообщение появилось в Twitter ведомства.

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Там заявили, что за последние семь дней исламистская группировка ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили из Газы 3100 ракет.

"Это самая высокая ежедневная частота ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался в истории страны", – добавили в ЦАХАЛе.

Там также назвали "угрозу реальной", добавив, что "миллионы израильтян живут под огнем" – и Израиль "продолжит защищаться".

Тем временем в Газе заявили, что воскресенье 16 мая было самым смертоносным днем ​​с начала нынешних боев с Израилем – погибли более 40 человек, передает BBC News.

Рано утром в понедельник ЦАХАЛ сообщил, что его истребители "поражают террористические цели" в Газе.

По данным BBC News, израильские военные самолеты нанесли 80 авиаударов по нескольким районам Газы вскоре после того, как боевики ХАМАС выпустили залп ракет по южной части Израиля.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что дальнейшие боевые действия могут ввергнуть регион в "непреодолимый кризис", передает BBC. Он призвал немедленно положить конец "ужасающему насилию".

  • 15 мая в секторе Газа в результате авианалета было разрушено высотное здание с офисами международных СМИ: видео.
  • Вечером того же дня израильские ВВС разбомбили дом одного из лидеров ХАМАС и склад оружия: видео.
  • 16 мая представители сектора Газа заявили, что в результате израильского авиаудара погибло 42 палестинца, в том числе 10 детей. Военные Израиля сообщили, что жертвы среди гражданского населения были "непреднамеренными", а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская кампания в Газе продолжается "в полную силу". 

Смотрите также: Израиль разрушил еще одно из самых высоких зданий в Газе: видео

Марк Сировой
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Цахал обстрел Израиль хамас газа
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