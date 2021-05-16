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В Газе после обстрела – 42 погибших. Нетаньяху заявил, что Израиль действует в полную силу видео

16.05.2021, 19:53
Фото - ЕРА
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Представители сектора Газа заявили, что в результате израильского авиаудара было разрушено несколько домов: погибло 42 палестинца, в том числе 10 детей. Военные Израиля говорят, что жертвы среди гражданского населения были непреднамеренными – планировалось ударить по туннельной системе, используемой боевиками. Об этом пишет Reuters

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Сообщается, что число погибших в Газе за ночь подскочило до 188 человек, в том числе 55 детей. Израильские власти говорят, что в стране были убиты десять человек, в том числе двое детей. 

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская кампания в Газе продолжается "в полную силу".

Как сообщает агентство, Нетаньяху также защищал авиаудар, в результате которого было разрушено 12-этажное здание, в котором располагались офисы Associated Press и телекомпании Al Jazeera TV. По его словам, в этом здании также размещалась разведывательная группа боевиков.

"Мы действуем сейчас (и) столько, сколько необходимо, чтобы восстановить спокойствие и тишину для вас, граждан Израиля. Это займет время", – сказал Нетаньяху.

Читайте также: Как прошла ночь в Израиле и Газе: временное прекращение огня, новые атаки и пропажа света

Станислав Стороженко
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Биньямин Нетаньяху обстрел Израиль сектор газа
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