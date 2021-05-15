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Израильские ВВС разбомбили дом одного из лидеров ХАМАС и склад оружия: видео

15.05.2021, 23:40
Израильские ВВС разбомбили дом одного из лидеров ХАМАС и склад оружия: видео - Фото
Халиль Аль-Хайя (Фото – Ali Ali, EPA)

Дом замглавы политбюро исламистской группировки ХАМАС Халиля Аль-Хайи в секторе Газа был разрушен авиаударом израильских ВВС. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

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По утверждению ЦАХАЛ, здание использовалось как террористическая инфраструктура. Сообщений о жертвах в результате удара не поступало.

Также ЦАХАЛ опубликовал в Twitter несколько видео ударов по инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа.

Атака истребителя ВВС Израиля на дома командира батальона ХАМАС Халеда Манамары:

Атака на склад оружия ХАМАС:

Атака на позиции ХАМАС, с которых, по утверждению ЦАХАЛ, велся обстрел Израиля:

  • Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. 
  • Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
  • Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
  • Сегодня, 15 мая, авиаударом ВВС Израиля было разрушено здание в секторе Газа, где находились офисы СМИ.  В ЦАХАЛе утверждают, что там располагались и военные объекты ХАМАС.

Читайте также: Израильские военные показали, чем боевики ХАМАС начиняют ракеты: видео

Денис Юдин
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Цахал Израиль сектор газа хамас арабо-израильский конфликт Халиль Аль-Хайя
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