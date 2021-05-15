Израильские ВВС разбомбили дом одного из лидеров ХАМАС и склад оружия: видео

Дом замглавы политбюро исламистской группировки ХАМАС Халиля Аль-Хайи в секторе Газа был разрушен авиаударом израильских ВВС. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

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По утверждению ЦАХАЛ, здание использовалось как террористическая инфраструктура. Сообщений о жертвах в результате удара не поступало.

Также ЦАХАЛ опубликовал в Twitter несколько видео ударов по инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа.

Атака истребителя ВВС Израиля на дома командира батальона ХАМАС Халеда Манамары:

מטוס קרב של צה"ל תקף לפני זמן קצר את ביתו של חאלד מנעמרה, מג"ד אלפרקעין בארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון.

צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זאת מטרות טרור ברצועת עזה pic.twitter.com/8ZHjfHLj9v — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Атака на склад оружия ХАМАС:

כוח צה״ל תקף מחסן אמל״ח בתוך בסיס צבאי במסגרת סיכול יכולות מערך הנ״ט של ארגון הטרור חמאס ומנע ירי לעבר מדינת ישראל pic.twitter.com/gOBjUTxo7o — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Атака на позиции ХАМАС, с которых, по утверждению ЦАХАЛ, велся обстрел Израиля:

כלי טיס תקפו לפני זמן קצר שני בורות שיגור של ארגון הטרור חמאס בעיר עזה בזמן שיגור פצצות מרגמה לשטח מדינת ישראל, תוך סגירת מעגלי מודיעין ואש של אוגדת עזה pic.twitter.com/UEddWlTe1p — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.

Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.

Сегодня, 15 мая, авиаударом ВВС Израиля было разрушено здание в секторе Газа, где находились офисы СМИ. В ЦАХАЛе утверждают, что там располагались и военные объекты ХАМАС.

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Денис Юдин

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