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Израильские военные показали, чем боевики ХАМАС начиняют ракеты: видео

15.05.2021, 17:46
Израильские военные показали, чем боевики ХАМАС начиняют ракеты: видео - Фото
Последствия ракетного обстрела в Рамат Гане (Фото – Abir Sultan, EPA)

В израильском городе Рамат Ган погиб мужчина в результате обстрела из сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel. Израильские военные показали, чем боевики ХАМАС начиняют ракеты.

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Погибшему в Рамат Гане было около 50 лет. По сообщению полиции, в городе взорвались две ракеты.

Подполковник Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус рассказал в опубликованном в Facebook видео, что боевики ХАМАС начиняют ракеты обрезками арматуры в качестве поражающих элементов, и продемонстрировал один из них.

На видео также показана комната с выбитыми взрывом окнами, где на столе стоит субботний обед.

Ракеты террористов начинены десятками обрезков арматуры, заявил Конрикус. По его словам, погибший в Рамат Гане был убит именно такой шрапнелью. Он стал десятым израильтянином, погибшим с понедельника из-за обстрелов со стороны ХАМАС.

  • Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. 
  • Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
  • Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
  • Вчера, 14 мая, Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия
  • Сегодня, 15 мая, авиаударом ВВС Израиля было разрушено здание в секторе Газа, где находились офисы СМИ.  В ЦАХАЛе утверждают, что там располагались и военные объекты ХАМАС.
Денис Юдин
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Израиль сектор газа хамас ракетный обстрел Рамат Ган
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