Израильские военные показали, чем боевики ХАМАС начиняют ракеты: видео
В израильском городе Рамат Ган погиб мужчина в результате обстрела из сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel. Израильские военные показали, чем боевики ХАМАС начиняют ракеты.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Погибшему в Рамат Гане было около 50 лет. По сообщению полиции, в городе взорвались две ракеты.
Подполковник Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус рассказал в опубликованном в Facebook видео, что боевики ХАМАС начиняют ракеты обрезками арматуры в качестве поражающих элементов, и продемонстрировал один из них.
На видео также показана комната с выбитыми взрывом окнами, где на столе стоит субботний обед.
Ракеты террористов начинены десятками обрезков арматуры, заявил Конрикус. По его словам, погибший в Рамат Гане был убит именно такой шрапнелью. Он стал десятым израильтянином, погибшим с понедельника из-за обстрелов со стороны ХАМАС.
- Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.
- Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
- Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
- Вчера, 14 мая, Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия
- Сегодня, 15 мая, авиаударом ВВС Израиля было разрушено здание в секторе Газа, где находились офисы СМИ. В ЦАХАЛе утверждают, что там располагались и военные объекты ХАМАС.
Комментарии