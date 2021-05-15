Израильские военные показали, чем боевики ХАМАС начиняют ракеты: видео

В израильском городе Рамат Ган погиб мужчина в результате обстрела из сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel. Израильские военные показали, чем боевики ХАМАС начиняют ракеты.

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Погибшему в Рамат Гане было около 50 лет. По сообщению полиции, в городе взорвались две ракеты.

Подполковник Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус рассказал в опубликованном в Facebook видео, что боевики ХАМАС начиняют ракеты обрезками арматуры в качестве поражающих элементов, и продемонстрировал один из них.

На видео также показана комната с выбитыми взрывом окнами, где на столе стоит субботний обед.

Ракеты террористов начинены десятками обрезков арматуры, заявил Конрикус. По его словам, погибший в Рамат Гане был убит именно такой шрапнелью. Он стал десятым израильтянином, погибшим с понедельника из-за обстрелов со стороны ХАМАС.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.

Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.

Вчера, 14 мая, Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия

Сегодня, 15 мая, авиаударом ВВС Израиля было разрушено здание в секторе Газа, где находились офисы СМИ. В ЦАХАЛе утверждают, что там располагались и военные объекты ХАМАС.

Денис Юдин

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