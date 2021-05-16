Как прошла ночь в Израиле и Газе: временное прекращение огня, новые атаки и пропажа света

Вчера вечером, 15 мая, военное крыло движения ХАМАС объявило о временном прекращении атак на Израиль, однако "перемирие" продлилось лишь два часа – затем обстрел возобновился. Израиль ответил новыми авиаударами, в результате которых часть районов Газы осталась без электричества, сообщило информагентство Wafa.

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Боевики сектора Газа решили не обстреливать Тель-Авив с 22:00 15 мая до 00:00 16 мая, назвав это "отменой комендантского часа". Однако сразу по истечению установленного срока ХАМАС выпустил в сторону Израиля несколько десятков ракет.

Как заявил представитель штаба Абу Обейда, после уничтожения израильскими ракетами гражданского здания с международными СМИ, жители Тель-Авива и центральных районов страны должны "стоя на одной ноге, ждать шокирующий ответ".

Ответная реакция Израиля последовала почти сразу же. В сектор Газа было запущено около 20 ракет – в результате новых авиаударов семь местных жителей погибли, в отдельных районах города Газы пропал свет, а небо "превратилось в огненную лаву".

Сейчас в Газе осталась рабочей только одна электростанция, но и она работает с перебоями из-за нехватки топлива, пишет АР. Ее мощностей не хватает, чтобы обеспечить потребности всех жителей в электричестве, поэтому вероятные отключения света будут составлять по 12-15 часов в день.

Вчера, 15 мая, в секторе Газа в результате авианалета было разрушено высотное здание с офисами международных СМИ: видео.

Вечером того же дня израильски ВВС разбомбили дом одного из лидеров ХАМАС и склад оружия: видео.

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Дарья Мостовая

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