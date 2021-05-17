"Более тяжелые авиаудары". Израиль атаковал девять штаб-квартир ХАМАС – видео

Ночью Израиль нанес серию авиаударов в секторе Газы, атакованы, в том числе, девять штаб-квартир исламистской организации ХАМАС, говорится в серии сообщений Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ, в Twitter. Associated Press пишет, что атака была "более тяжелой", чем днем ранее, во время которой погибли 42 палестинца.

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Сообщается, что в последние несколько часов истребители и самолеты Израиля атаковали девять штаб-квартир ХАМАС по всему сектору Газы. В ЦАХАЛ утверждают, что эти дома использовались как "террористическая инфраструктура", а в некоторых из них были склады оружия.

בשעות האחרונות, מטוסי קרב וכלי טיס תקפו תשעה בתי מפקדים של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה. הבתים שהותקפו שימשו כתשתית טרור ובחלק מהבתים אף נמצאו מחסני אמל"ח pic.twitter.com/d6TI3AXNSo — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

Израильские военные сообщают, что среди атакованных домов были дома командиров бригад и рот, а также дом, который использовала военная разведка ХАМАС.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщает об атаке на шахту туннеля ХАМАС.

במהלך הלילה, תקפו מטוסי קרב פיר מנהרה השייך לארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. פיר המנהרה נמצא סמוך לגן ילדים ומסגד ומוכיח פעם נוספת כיצד ארגון הטרור חמאס ממקם במכוון את נכסיו הצבאיים בלב האוכלוסייה האזרחית pic.twitter.com/706lJDghda — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

Associated Press пишет, что атака Израиля длилась около 10 минут, была более тяжелой, более обширной и продолжалась дольше, чем серия авианалетов, совершенных сутками ранее, в результате которых погибли 42 палестинца.

Вчера ночью ЦАХАЛ заявил о наивысшей в истории частоте ракетных обстрелов из Газы, а позже сообщил, что израильские истребители "поражают террористические цели" в секторе Газы. BBC News писало, что израильские военные самолеты начали атаку вскоре после ракетного залпа ХАМАС по южной части Израиля.

15 мая в секторе Газа в результате авианалета было разрушено высотное здание с офисами международных СМИ: видео.

Вечером того же дня израильские ВВС разбомбили дом одного из лидеров ХАМАС и склад оружия: видео.

16 мая представители сектора Газа заявили, что в результате израильского авиаудара погибло 42 палестинца, в том числе 10 детей. Военные Израиля сообщили, что жертвы среди гражданского населения были "непреднамеренными", а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская кампания в Газе продолжается "в полную силу".

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Марк Сировой

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