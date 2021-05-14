Израильские войска в ночь на 14 мая провели масштабную 40-минутную операцию по разрушению системы тоннелей ХАМАС в Газе. Армия обороны Израиля выложила короткий ролик с демонстрацией войск у границ сектора, а также авиаударов и работы артиллерии по позициям исламистов.

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По данным военных, в операции задействовали 160 воздушных машин, танки, артиллерию. Всего в боевых действиях приняли участие подразделения трех бригад наземных войск.

"Мы ударили по 150 целям и повредили много километров "метро" ХАМАС", – добавили в Минобороны Израиля.

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С захвата территории сектора в 2007 году ХАМАС роет под улицами и кварталами Газы десятки тоннелей для доставки оружия, топлива, продовольствия, товаров, стройматериалов и другого. Кроме того, их используют для противостояния с Израилем: подземные коммуникации соединяют цеха по производству ракет, ремонтные мастерские, объекты для запуска ракет и прочее.

Часть тоннелей – внутренние, часть идет в Египет и Израиль. Египетские пограничники в последние годы заблокировали почти все такие "подкопы". ЦАХАЛ считает их серьезной угрозой и давно рассматривал варианты уничтожения, в первую очередь в наземной операции.

СПРАВКА. Эскалация началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го они принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы . Эскалация началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го они принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы начали возмущаться . С 10 по 14 мая радикалы из Газы запустили около 1800 ракет по Израилю. ВВС в ответ нанесли более 700 ударов по сектору. В Газе утверждают, что погибли ~115 человек, до 600 получили ранения. Израиль говорит о семи жертвах среди своих граждан, и одном погибшем солдате.

За ночь активность боевиков снизилась: по Израилю выпущено "всего" около 55 ракет.

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Евгений Пилипенко

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