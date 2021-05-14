Израильские войска в ночь на 14 мая провели масштабную 40-минутную операцию по разрушению системы тоннелей ХАМАС в Газе. Армия обороны Израиля выложила короткий ролик с демонстрацией войск у границ сектора, а также авиаударов и работы артиллерии по позициям исламистов.
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По данным военных, в операции задействовали 160 воздушных машин, танки, артиллерию. Всего в боевых действиях приняли участие подразделения трех бригад наземных войск.
"Мы ударили по 150 целям и повредили много километров "метро" ХАМАС", – добавили в Минобороны Израиля.
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С захвата территории сектора в 2007 году ХАМАС роет под улицами и кварталами Газы десятки тоннелей для доставки оружия, топлива, продовольствия, товаров, стройматериалов и другого. Кроме того, их используют для противостояния с Израилем: подземные коммуникации соединяют цеха по производству ракет, ремонтные мастерские, объекты для запуска ракет и прочее.
Часть тоннелей – внутренние, часть идет в Египет и Израиль. Египетские пограничники в последние годы заблокировали почти все такие "подкопы". ЦАХАЛ считает их серьезной угрозой и давно рассматривал варианты уничтожения, в первую очередь в наземной операции.
За ночь активность боевиков снизилась: по Израилю выпущено "всего" около 55 ракет.
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