В Израиле продолжаются столкновения между арабами и евреями, 120 человек арестованы

Более 120 человек арестованы в Израиле из-за беспорядков и столкновений между арабами и евреями. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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В Хевроне, Вифлееме, Наблусе и Дженине прошли про-палестинские марши.

За прошедшие сутки в городе Лод зафиксированы три случая стрельбы, молодой мужчина получил ранение.

В Яффе бунтующие жестоко избили 19-летнего солдата армии обороны Израиля, он госпитализирован с переломами черепа и внутренним кровотечением. Еще один солдат обратился в отделение неотложной помощи после того, как на него наехал автомобиль.

Сообщения о беспорядках и арестах приходят из Беэр-Шевы, Холона, Герцлии. В Хайфе восемь человек были арестованы в ходе столкновений между арабскими демонстрантами и полицией.

Чрезвычайное положение в Лоде, где со вторника начались массовые беспорядки, будет продлено еще на 48 часов, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нет большей угрозы, чем внутренние беспорядки.

После нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме начались боевые действия между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

10 мая вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.

Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.

13 мая в Израиле заявили о разработке плана наземной операции в Газе.

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Денис Юдин

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