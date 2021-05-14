В Израиле продолжаются столкновения между арабами и евреями, 120 человек арестованы
Более 120 человек арестованы в Израиле из-за беспорядков и столкновений между арабами и евреями. Об этом сообщает Jerusalem Post.
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В Хевроне, Вифлееме, Наблусе и Дженине прошли про-палестинские марши.
За прошедшие сутки в городе Лод зафиксированы три случая стрельбы, молодой мужчина получил ранение.
В Яффе бунтующие жестоко избили 19-летнего солдата армии обороны Израиля, он госпитализирован с переломами черепа и внутренним кровотечением. Еще один солдат обратился в отделение неотложной помощи после того, как на него наехал автомобиль.
Сообщения о беспорядках и арестах приходят из Беэр-Шевы, Холона, Герцлии. В Хайфе восемь человек были арестованы в ходе столкновений между арабскими демонстрантами и полицией.
Чрезвычайное положение в Лоде, где со вторника начались массовые беспорядки, будет продлено еще на 48 часов, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нет большей угрозы, чем внутренние беспорядки.
- После нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме начались боевые действия между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.
- 10 мая вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
- Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
- 13 мая в Израиле заявили о разработке плана наземной операции в Газе.
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