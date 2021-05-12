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Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в израильском городе Лод из-за беспорядков

12.05.2021, 08:00
Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в израильском городе Лод из-за беспорядков - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

В израильском городе Лод, где совместно проживают евреи и арабы, вчера, 11 мая, было объявлено чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков, сообщает BBC.

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"Мы потеряли контроль над городом и улицами", – заявил мэр Лода Яир Ревиво и назвал происходящее "гражданской войной". Он сообщил о подожженной синагоге и множестве сожженных автомобилей, а также о разбитых витринах магазинов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в Лоде и договорился с министром обороны Бени Ганцем о направлении в город военных для восстановления порядка, сообщает DW.

Беспорядки начались после похорон 25-летнего израильтянина-араба, смертельно раненого из огнестрельного оружия. Подозреваемый – 34-летний горожанин-еврей.

В ходе столкновений пострадали не менее 12 человек. С наступлением ночи ситуация ухудшилась, сообщила местная полиция.

Также сообщается о беспорядках в Акко на севере Израиля и в Яффе около Тель-Авива, где проживает значительное количество израильтян-арабов.

Денис Юдин
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Биньямин Нетаньяху Израиль беспорядки
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