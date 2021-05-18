Армия обороны Израиля показала, как использует тактику сбрасывания взрывпакетов на крыши гражданских зданий на палестинской территории для предупреждения людей внутри, что вскоре последует авиаудар, и нужно успеть сбежать. Видео с примером такой практики появилось на аккаунтах АОИ в соцсетях.
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"Смотрите, как ЦАХАЛ (другое, более общепринятое название АОИ, — ред.) стучит по крыше, чтобы очистить здание перед тактическим ударом по силам внутренней безопасности ХАМАС в северной части Газы", – подписан ролик.
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Кроме того, военные показали нарезку из выступлений лидеров ХАМАС, идеологов палестинского радикального исламизма и полевых командиров, которые в своих заявлениях разжигают ненависть к евреям и призывают их "убивать, где бы они ни жили".
Некоторые даже показывают, как именно это делать.
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