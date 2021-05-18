Армия обороны Израиля показала, как использует тактику сбрасывания взрывпакетов на крыши гражданских зданий на палестинской территории для предупреждения людей внутри, что вскоре последует авиаудар, и нужно успеть сбежать. Видео с примером такой практики появилось на аккаунтах АОИ в соцсетях.

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"Смотрите, как ЦАХАЛ (другое, более общепринятое название АОИ, — ред.) стучит по крыше, чтобы очистить здание перед тактическим ударом по силам внутренней безопасности ХАМАС в северной части Газы", – подписан ролик.

СПРАВКА. ХАМАС – основанное в 1987-м палестинское исламистское движение, с лета 2007 года захватившее власть в Газе. Его боевое крыло – бригады (батальоны) Изз ад-Дин аль-Кассам. Не признаёт право Израиля на существование. Боевики ХАМАС годами . ХАМАС – основанное в 1987-м палестинское исламистское движение, с лета 2007 года захватившее власть в Газе. Его боевое крыло – бригады (батальоны) Изз ад-Дин аль-Кассам. Не признаёт право Израиля на существование. Боевики ХАМАС годами бьют неуправляемыми ракетами по жилым районам Израиля. Движение признано террористическим в Израиле, США, ЕС, Канаде, Японии. Австралия, Британия, Новая Зеландия и Парагвай признают террористами только боевиков. В РФ, КНР, Катаре, Турции и ряде других стран, в том числе Украине, движение не считается террористическим.

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Кроме того, военные показали нарезку из выступлений лидеров ХАМАС, идеологов палестинского радикального исламизма и полевых командиров, которые в своих заявлениях разжигают ненависть к евреям и призывают их "убивать, где бы они ни жили".

Некоторые даже показывают, как именно это делать.

СПРАВКА. Эскалация в регионе началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го они принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы . Эскалация в регионе началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го они принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы возмутились . С 10 по 17 мая из Газы запустили свыше 3150 ракет по Израилю. ВВС в ответ нанесли более 820 ударов по сектору. В Газе утверждают, что погибли почти 200 человек, более 1000 получили ранения. Израиль говорит о 10 жертвах среди своих граждан, и одном погибшем солдате.

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Евгений Пилипенко

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