Армия обороны Израиля показала, как боевики военного крыла исламистского движения ХАМАС устанавливают в густонаселенных кварталах Газы пусковые установки для ударов ракетами по Израилю. Видео с дрона выложено в YouTube-канале ЦАХАЛ.

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На кадрах видно, как вчера, 18 мая, израильские ВВС нанесли удар по замаскированной установке в доме. "Заботясь о безопасности мирных жителей, мы предупредили гражданских в здании и в окружающих зданиях об ударе, дав достаточно времени для эвакуации", – пишут военные.

Израильтяне уточняют: по международному праву, гражданское строение – это законная военная цель, если его используют в военных целях.

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Помимо городской застройки, в Газе есть и открытые территории. Из-за того, что там ВВС Израиля легко засекают и уничтожают вооруженного противника, боевики "бригад Изз ад-Дин аль-Кассам" предпочитают скрываться в жилых районах.

Ранее ВВС Израиля показали, как "стучат" по крыше перед уничтожением здания авиаударом – чтобы гражданские успели выбежать на улицу.

СПРАВКА. Новая эскалация Палестина-Израиль началась со стычек палестинцев с силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948-го. Начались стычки израильских арабов и евреев. Из Газы по Израилю запущено уже >3700 ракет (до 540 из них упали в самом секторе). Армия в ответ нанесла ~1000 ударов по сектору. Разрушены >130 зданий, >320 квартир и домов повреждены. Погибли >220 палестинцев и около 10 израильтян.

Как уточняет DW со ссылкой на ХАМАС, у боевиков, получающих помощь из Ирана, хватит ракет еще на два месяца обстрелов. Более того, утверждает источник, сейчас у них имеется доступ к более широкому арсеналу, а также к оружию с большим радиусом действия, чем во время предыдущих эскалаций.

Между тем, эксперты ООН сегодня потребовали привлечь к ответственности палестинских боевиков "за то, что не принимают надлежащих мер предосторожности для защиты гражданских и их объектов от последствий".

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Евгений Пилипенко

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