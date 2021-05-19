Армия обороны Израиля показала, как боевики военного крыла исламистского движения ХАМАС устанавливают в густонаселенных кварталах Газы пусковые установки для ударов ракетами по Израилю. Видео с дрона выложено в YouTube-канале ЦАХАЛ.
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На кадрах видно, как вчера, 18 мая, израильские ВВС нанесли удар по замаскированной установке в доме. "Заботясь о безопасности мирных жителей, мы предупредили гражданских в здании и в окружающих зданиях об ударе, дав достаточно времени для эвакуации", – пишут военные.
Израильтяне уточняют: по международному праву, гражданское строение – это законная военная цель, если его используют в военных целях.
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Помимо городской застройки, в Газе есть и открытые территории. Из-за того, что там ВВС Израиля легко засекают и уничтожают вооруженного противника, боевики "бригад Изз ад-Дин аль-Кассам" предпочитают скрываться в жилых районах.
Ранее ВВС Израиля показали, как "стучат" по крыше перед уничтожением здания авиаударом – чтобы гражданские успели выбежать на улицу.
Как уточняет DW со ссылкой на ХАМАС, у боевиков, получающих помощь из Ирана, хватит ракет еще на два месяца обстрелов. Более того, утверждает источник, сейчас у них имеется доступ к более широкому арсеналу, а также к оружию с большим радиусом действия, чем во время предыдущих эскалаций.
Между тем, эксперты ООН сегодня потребовали привлечь к ответственности палестинских боевиков "за то, что не принимают надлежащих мер предосторожности для защиты гражданских и их объектов от последствий".
- Израильские военные показали, чем боевики ХАМАС начиняют кустарные ракеты.
- В мае Израиль начал разрушать "метро" Газы бетонобойными бомбами.
- ООН обвинила Израиль и боевиков Газы в военных преступлениях, но говорит – "силы неравны".
- Смотрите подборки видео и фото из Газы после ответных ударов Израиля, и Израиля во время и после ракетных обстрелов боевиков.
- США призвали Израиль не начинать наземную операцию в секторе. Администрация Байдена ранее направила в регион спецпосланника.
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