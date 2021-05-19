ООН обвинила Израиль и боевиков Газы в военных преступлениях, но говорит – "силы неравны"
Эксперты ООН по правам человека видят "явные признаки военных преступлений" с обеих сторон арабо-израильского конфликта, которые должны расследовать в Гааге. Они уточняют: военная сила Израиля куда больше, чем у его противника, пишет пресс-служба этой структуры ООН.
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В основном эксперты ООН критикуют точечные удары армии Израиля по военным целям в густонаселенных районах Газы, а также запуски самодельных ракет боевиков из Газы по кварталам в Израиле – в надежде, что кого-то убьет или покалечит.
Эксперты ООН подчеркивают, что у Израиля "гораздо большая огневая мощь", чем у противника, и это "приводит к гораздо большему количеству погибших и раненых, а также гораздо более масштабному разрушению".
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"Эти нападения, вероятно, являются нарушением законов войны и представляют собой военное преступление. Аналогичным образом, преднамеренный или неосторожный обстрел со стороны палестинских вооруженных групп ракетами городских районов Израиля, вероятно, является нарушением международного права и вполне может быть приравнен к военному преступлению", – заявили эксперты.
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Также они пишут, что "оккупирующая страна с одной из наиболее оснащенных армий в мире управляет оккупированным народом, имеющим право на освобождение от нежелательного и затяжного режима пришельцев", и добавляют, что "эта борьба глубоко неравноправна".
Израиль вчера открыл КПП Керем-Шалом для доставки в сектор гуманитарной помощи. ООН настаивает, что нужно открыть еще и КПП Эрец.
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