ООН обвинила Израиль и боевиков Газы в военных преступлениях, но говорит – "силы неравны"

Эксперты ООН по правам человека видят "явные признаки военных преступлений" с обеих сторон арабо-израильского конфликта, которые должны расследовать в Гааге. Они уточняют: военная сила Израиля куда больше, чем у его противника, пишет пресс-служба этой структуры ООН.

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В основном эксперты ООН критикуют точечные удары армии Израиля по военным целям в густонаселенных районах Газы, а также запуски самодельных ракет боевиков из Газы по кварталам в Израиле – в надежде, что кого-то убьет или покалечит.

Эксперты ООН подчеркивают, что у Израиля "гораздо большая огневая мощь", чем у противника, и это "приводит к гораздо большему количеству погибших и раненых, а также гораздо более масштабному разрушению".

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"Эти нападения, вероятно, являются нарушением законов войны и представляют собой военное преступление. Аналогичным образом, преднамеренный или неосторожный обстрел со стороны палестинских вооруженных групп ракетами городских районов Израиля, вероятно, является нарушением международного права и вполне может быть приравнен к военному преступлению", – заявили эксперты.

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Также они пишут, что "оккупирующая страна с одной из наиболее оснащенных армий в мире управляет оккупированным народом, имеющим право на освобождение от нежелательного и затяжного режима пришельцев", и добавляют, что "эта борьба глубоко неравноправна".

Израиль вчера открыл КПП Керем-Шалом для доставки в сектор гуманитарной помощи. ООН настаивает, что нужно открыть еще и КПП Эрец.

СПРАВКА. Виток эскалации начался в мае 2021-го после стычек палестинцев с военными у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Формально из-за того, что суд в Израиле постановил изъять часть жилья у арабских семей, которые живут там десятки лет, и вернуть его израильтянам: помещения до 1948-го принадлежали им. С 10 по 19 мая из Газы запустили свыше 3200 ракет по Израилю. ЦАХАЛ в ответ нанес около 1000 ударов по сектору. Погибли не менее 211 палестинцев в Газе (включая не менее 59 детей), 10 израильтян (в т.ч. 2 ребенка). По меньшей мере 10 палестинцев на Западном берегу также убиты в стычках с израильскими силами безопасности. Более 40 000 палестинцев стали беженцами. В Газе разрушены >130 зданий, >320 квартир и домов серьезно повреждены.

Евгений Пилипенко

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